Διεθνή πρωτιά απέσπασε η Άνδρος στην αρχή του έτους, καθώς κατατάχθηκε στην κορυφή του ετήσιου καταλόγου του πολυβραβευμένου ταξιδιωτικού blogwanderlicious.co.uk, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα σχετικά με τους καταλληλότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς για διακοπές πριν την υψηλή σεζόν. Συγκεκριμένα, προτρέπει τους χιλιάδες αναγνώστες του από Μ.Βρετανία, ΗΠΑ, Γερμανία και Αυστραλία να προτιμήσουν την Ευρώπη τον Απρίλιο, τονίζοντας πως «οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν, δεν επικρατεί η κοσμοσυρροή του καλοκαιριού, η φύση ανθίζει και η εμπειρία είναι μαγική».

Στη συνέχεια του άρθρου, η blogger που φιλοξενήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Άνδρου και τη στήριξη του δικτύου τοπικών επιχειρήσεων CTN Andros, καταλήγει πως «η Άνδρος είναι το νούμερο ένα στη λίστα. Το πανέμορφο κυκλαδίτικο νησί δεν μοιάζει με τα συνήθη υπερτουριστικά μέρη, αλλά είναι πιο γαλήνιο, πιο πράσινο και απολύτως ονειρικό τον Απρίλιο. Τα μονοπάτια πεζοπορίας βρίσκονται σε άλλο επίπεδο και σας ταξιδεύουν μέσα από καταπράσινες κοιλάδες, καταρράκτες και εντυπωσιακά σημεία με θέα, ενώ οι ανέγγιχτες παραλίες της είναι κάτι ξεχωριστό. Η Χώρα διαθέτει πανέμορφα κτίρια, χαριτωμένα καφέ και μουσεία και το Μπατσί αποτελεί μια υπέροχη παραθαλάσσια επιλογή. Ως ιδανικός προορισμός για καλοφαγάδες, η Άνδρος φημίζεται για τα ταβερνάκια, τα τοπικά εδέσματα, τα ντόπια τυριά και τις παραδοσιακές συνταγές. Το δεύτερο μεγαλύτερο νησί το Κυκλάδων θα σας χαρίσει ένα τέλειο ανοιξιάτικο διάλειμμα, γεμάτο ηλιόλουστο καιρό και νόστιμο φαγητό».

Στις υπόλοιπες θέσεις της λίστας βρίσκονται η βελγική πόλη Ντινάντ, το Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ της Γερμανίας, η Βιέννη, η Βενετία, η Τενερίφη, η Φλωρεντία, το Κοτσγουόλντς στην Αγγλία, η Βαρσοβία, το Ντουμπρόβνικ, η Μπριζ, το Παρίσι, το Κάπρι, το Στρασβούργο και η Ισλανδία.

«Η Άνδρος προσφέρει μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες εκτός καλοκαιριού σε συνδυασμό με ποιοτικά μέρη για διαμονή και καλό φαγητό σε λογικές τιμές. Το εύρος επιλογών για εξερεύνηση στη φύση, σε γραφικά χωριά και εξαιρετικά μουσεία, μόλις δύο ώρες από την Αττική, καθιστούν τον προορισμό ιδανικό την άνοιξη και ειδικά φέτος που οι διακοπές του Πάσχα θα δώσουν τη δυνατότητα για χαλάρωση τον Απρίλιο», δήλωσε ο εντεταλμένος δημοτικός δύμβουλος Τουρισμού Δήμου Άνδρου, Νίκος Μουστάκας που μαζί με εξειδικευμένους συμβούλους είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν την βραβευμένη blogger στη διεθνή έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο σχετικά με τον προορισμό.

