Βόλτα στο Νεστόριο Καστοριάς: Το χωριό που έκανε «θεσμό» τα River Parties

Του Νικόλα Μπάρδη

Σε απόσταση 25 χλμ. από την Καστοριά συναντούμε το Νεστόριο, ένα γραφικό ορεινό χωριό της Μακεδονίας, που είναι χτισμένο αμφιθεατρικά σε μία πλαγιά του Γράμμου, σε υψόμετρο 890 μέτρων, και χωρίζεται στο Άνω και Κάτω Νεστόριο. Το Κάτω Νεστόριο φτάνει μέχρι τις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα, όπου κάθε καλοκαίρι λαμβάνει χώρα το διάσημο River Party. Ωστόσο, πέρα από το φεστιβάλ μουσικής, η ευρύτερη περιοχή έχει να επιδείξει σπουδαία μνημεία και μεγάλο φυσικό κάλλος.

Αξιοθέατα

Πολύ κοντά στο Κάτω Νεστόριο βρέθηκαν λείψανα αρχαίου οικισμού, που ήταν χτισμένος στη νότια πλαγιά του λόφου «Κάστρο». Ανατολικά του Νεστορίου και του στρατιωτικού νεκροταφείου, σε υψόμετρο 1.017 μέτρων, βρίσκεται μια φυσική ακρόπολη που για αιώνες αποτέλεσε αμυντικό οχυρό στις επιδρομές εναντίον της περιοχής και ονομάζεται «Κάστρο» ή «Καϊλάς». Από εκεί θα απολαύσετε μία απρόσκοπτη, πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα, ενώ στο εξωκλήσι της Αγίας Τριάδας γίνεται κάθε χρόνο του Αγίου Πνεύματος ένα μεγάλο πανηγύρι, με χορούς και τραγούδια.

Αν βρεθείτε στην περιοχή, αξίζει να επισκεφτείτε την εκκλησία των Ταξιαρχών, η οποία είναι τρίκλιτη βασιλική χτισμένη το 1858 και διακοσμημένη με αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο, και την Κοίμηση της Θεοτόκου, που είναι η παλαιότερη εκκλησία του οικισμού (1816), με χαρακτηριστικό πολυγωνικό πέτρινο καμπαναριό, παλιές εικόνες και εκκλησιαστικά βιβλία του 18ου και 19ου αιώνα. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν ο πέτρινος νερόμυλος του 19ου αιώνα με τις μυλόπετρες στις δύο νεροτριβές, και το Μοναστήρι της Παναγίας της Τσούκας στη γειτονική Αγία Άννα, που έχει κηρυχθεί ήδη από το 1961 ως ιστορικό και διατηρητέο μνημείο.

Το διάσημο River Party

Κάθε καλοκαίρι, και συγκεκριμένα στα τέλη Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου, γίνεται στο Νεστόριο το River Party, που περιλαμβάνει μουσικές εκδηλώσεις στα πλαίσια κατασκήνωσης, με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών. Ο θεσμός αυτός ξεκίνησε το 1978 από παιδιά μεταναστών, που έρχονταν τα καλοκαίρια για διακοπές στο χωριό τους και, μη έχοντας άλλον τρόπο διασκέδασης, οργάνωναν μικρά πάρτι δίπλα στο ποτάμι. Με τα χρόνια αυτή η συνήθεια οργανώθηκε περισσότερο και δημιουργήθηκε ο θεσμός των River Parties, που έκτοτε υιοθέτησαν πολλές περιοχές της χώρας μας. Άλλωστε, ποιος δεν θα ήθελε καλή μουσική, κέφι και ανέμελες βουτιές στο ποτάμι, στην καρδιά του καλοκαιριού; Το moto της περσινής διοργάνωσης ήταν, «Εδώ δεν δημιουργούμε απλά αναμνήσεις, αλλά γράφουμε ιστορία». Το μόνο σίγουρο είναι πως, αν βιώσετε αυτήν την εμπειρία, θα σας μείνει αξέχαστη!



Διαδρομές

Τέλος, από το Νεστόριο ξεκινά και το διάσημο Μονοπάτι της Αρκούδας, μία μεγάλη κυκλική διαδρομή μέσα στο δάσος, που έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της αρκούδας, αλλά και τις οικολογικές ανάγκες της, συνυπάρχοντας αρμονικά μαζί με τον άνθρωπο. Η διαδρομή, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, περνά μέσα από τον έρημο οικισμό Όρσετς, που αποτελεί έναν από τους πρόδρομους πυρήνες κατοίκησης της περιοχής του Νεστορίου. Η περιοχή είναι μεγάλου φυσικού κάλλους, και αποτελεί ιδανικό προορισμό για πεζοπόρους και φυσιολάτρες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.