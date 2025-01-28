Γαλαξίδι: Χειμωνιάτικες βόλτες και χαλάρωση δίπλα στην θάλασσα 

Το καλοκαίρι και κατά την διάρκεια των Αποκριών, χιλιάδες επισκέπτες κατακλύζουν το Γαλαξίδι (ή Γαλαξείδι), τη γραφική ναυτική κωμόπολη στη βόρεια ακτή του Κορινθιακού κόλπου, 66 χλμ. ανατολικά από τη Ναύπακτο.

Τους χειμερινούς μήνες, οι λιγοστοί του μόνιμοι κάτοικοι απολαμβάνουν την ησυχία του τόπου τους, κάνοντας το Γαλαξίδι ιδανικό προορισμό για μία διήμερη εξόρμηση «αποτοξίνωσης» από την φασαρία και το άγχος της μεγαλούπολης.

Βόλτες στην παραλία αλλά και τα γραφικά στενά με τα αρχοντικά σπίτια, καλό φαγητό και ξεκούραση είναι τα… προτερήματα του Γαλαξιδίου που θα αποζημιώσουν όποιον το επιλέξει για ένα Σαββατοκύριακο, αντί για κάποιο κλασσικό, ορεινό χειμερινό θέρετρο.

Το Γαλαξίδι χαρακτηρίστηκε διατηρητέος οικισμός ήδη από το 1978 και έτσι, σε συνδυασμό με τη μακρά απομόνωσή του από τις στεριανές οδούς (μέχρι το 1963 που τελείωσε ο δρόμος Ιτέας-Ναυπάκτου, επικοινωνούσε με τον έξω κόσμο μόνο με βάρκες), διατήρησε αναλλοίωτη η παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπιτιών, αλλά και η ήσυχη γραφικότητά του.

Κοιτάζοντας από το λιμάνι προς την κωμόπολη βλέπεις πίσω της τα βουνά της ορεινής Ναυπακτίας και αριστερά, προς την Ιτέα, τις δασωμένες πλαγιές του Πάρνωνα.

Τα αρχοντικά του Γαλαξιδιού

Το μεγαλύτερο μέρος της πόλης αποτελείται από πλιθόχτιστα αρχοντικά τα οποία υπενθυμίζουν το θαυμαστό παρελθόν της πόλης και πάρα πολλά αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία.

Η αρχιτεκτονική έκφραση επηρεάστηκε από το ναυτικό επάγγελμα των κατοίκων που σαν κοσμογυρισμένοι φέρνανε οικοδομικά υλικά και τεχνίτες από το εξωτερικό. Τα πρώτα αρχοντικά χτίστηκαν το 1850 ενώ η ευρωπαϊκή επίδραση είναι φανερή.

Πολλά σπίτια μάλιστα έχουν ταβάνια σχεδιασμένα από Ιταλούς ζωγράφους.

Μερικά από τα αρχοντικά που ξεχωρίζουν για την τεχνοτροπία τους είναι το Μπουρζέϊκο του Κατσούλη, το Δεδουσαίϊκο του καραβοκύρη Δεδούση, το Μοσχολαίϊκο, το Νινέϊκο του Π. Τσούνα κ.α.



Πηγή: skai.gr

