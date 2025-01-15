Της Έλενας Γαλάρη

Να καθίσουν ξανά στο εδώλιο και οι επτά κατηγορούμενοι για τις φονικές πλημμύρες στη Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017, ζητεί ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κώστας Σοφουλάκης.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να αναιρεθεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου βάσει της οποίας, είχαν καταδικαστεί τον περασμένο Οκτώβριο τρεις από τους συνολικά επτά κατηγορούμενους για το αδίκημα της πρόκλησης πλημμύρας από αμέλεια, ενώ είχαν απαλλαχθεί όλοι οι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια παρ’ υπόχρεω.

«Το δικαστήριο αναφορικά με την εκφερόμενη κρίση του περί μη ύπαρξης αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της πλημμελούς συμπεριφοράς των κατηγορουμένων και του αποτελέσματος των θανάτων, δεν έλαβε υπόψη: την κρίσιμη κατάθεση του μάρτυρα ειδικών γνώσεων και επιστημονικού συνεργάτη της ΕΜΥ, ο οποίος κατέθεσε τα αντίθετα των ανωτέρω παραδοχών και δη ότι οποιοδήποτε εμπόδιο μπορεί να δημιουργήσει εκτροπή και κατά συνέπεια μπορεί να οδηγήσει σε πλημμυρικό φαινόμενο, κατάθεση που δείχνει ότι σαφώς υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των παραλείψεων των κατηγορουμένων και του επελθόντος αποτελέσματος και άρα ανακύπτει η ποινική τους ευθύνη", αναφέρει μεταξύ άλλων ο εισαγγελικός λειτουργός και προσθέτει:

«Ομοίως δεν ελήφθη υπόψιν η κρίσιμη κατάθεση της προϊσταμένης του Σώματος επιθεωρητών Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία απεφάνθη και αυτή ότι η σημειακή διασπορά των υδάτων μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο και συνεπώς συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη αυθαιρέτων κατασκευών, εντούτοις η παράλειψη αξιολόγησης της από μέρους του δικαστηρίου οδήγησε τούτο, αναιτιολόγητα και όχι εμπεριστατωμένα σε απαλλακτική κρίση».

Ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων Δημήτρης Σκύδρας δήλωσε:

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διέκρινε αυτό που για εμάς ήταν σαφές από την πρώτη στιγμή. Η απόφαση του Εφετείου είχε νομικά κενά και ελλιπή αιτιολογία ως προς την αθώωση των κατηγορουμένων για τον αδόκητο χαμό των ανθρώπων στην πλημμύρα της Μάνδρας. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου έκανε πλήρως δεκτούς τους ισχυρισμούς μας και ζητά την αναίρεση της απόφασης και την εκ νέου εκδίκαση της υπόθεσης. Ο αγώνας για τη δικαίωση των ψυχών συνεχίζεται».

