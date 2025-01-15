ΕΦΚΑ: Έγκυος δεν μπορούσε να λάβει επίδομα μητρότητας γιατί ήταν... άντρας

Δεν μπορούσε να πάρει επίδομα μητρότητας γιατί την είχαν καταχωρημένη ως άνδρας, αναφέρει σε καταγγελία της στον ΣΚΑΪ η Βερόνικα, η οποία βρίσκεται στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Ειδικότερα, όπως κατήγγειλε την Τετάρτη «σήμερα είναι η πρώτη μέρα άδειας εγκυμοσύνης, βρίσκομαι στον 8ο μήνα. Στην προσπάθειά μου να μπω στον ΕΦΚΑ, για να κάνω την αίτηση χορήγησης επιδόματος μητρότητας που δικαιούμαι, το σύστημα μου εμφάνισε ένα μήνυμα στην οθόνη ότι 'Η πλατφόρμα επιδόματος μητρότητας αφορά πολίτες γυναικείου φύλου'. Προς έκπληξη μου, αναζήτησα στο Google αυτό το μήνυμα για να δω για ποιο λόγο μου το εμφανίζει, καθώς δεν μπορούσα να διανοηθώ την αιτία και διαπίστωσα πως μια γυναίκα έχει καταγγείλει σε εσάς πριν από λίγους μήνες το αντίστοιχο πρόβλημα.

Στο σύστημα είμαι καταχωρημένη ως άντρας.

Κάλεσα τον ΕΦΚΑ για να δω πως μπορώ να λύσω αυτό το πρόβλημα. Με ενημέρωσαν πως έχει γίνει λάθος καταχώρηση και πως θα πρέπει να πάω στον ΕΦΚΑ στο μητρώο για να γίνει η διόρθωση.

Φυσικά, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να κλείσω ραντεβού. Το νωρίτερο που μου έδωσαν είναι στις 30 Ιανουαρίου. Δηλαδή δύο βδομάδες αργότερα. Για μια απλή διόρθωση, με αποτέλεσμα η αίτηση μου να μένει πίσω μέχρι τότε και φυσικά να μένει πίσω και το χρηματικό ποσό που θα λάβω ως επίδομα».

Σημειώνεται ότι το αίτημα για επίδομα μητρότητας μπορεί να γίνει περίπου 2 μήνες πριν τη γέννα και συγκεκριμένα 56 μέρες πριν γεννήσει. Η Βερόνικα καθώς βρίσκεται σε άδεια μητρότητας δεν μπορεί να λάβει τον πλήρη μισθό της και βασιζόταν στο εν λόγω επίδομα για την κάλυψη κάποιων εξόδων.

Σε επικοινωνία με το skai.gr ανέφερε πως καταχωρήθηκε στο σύστημα πρώτη φορά το 2010, αρχικά στο ΙΚΑ και στη συνέχεια πέρασε στον ΕΦΚΑ. Η ίδια δεν είχε κάνει από τότε επικαιροποίηση των στοιχείων της με αποτέλεσμα να παραμένει το λάθος για χρόνια, και να δημιουργηθεί το συγκεκριμένο ευτράπελο.

Σε αρχική επικοινωνία με τα γραφεία του ΕΦΚΑ της είχαν απαντήσει ότι θα μπορούσαν να τη δεχθούν σε δυο εβδομάδες και αφού πήγαινε στο ραντεβού με ένα εκκαθαριστικό και την ταυτότητά της στις 30 Ιανουαρίου, θα χρειαζόντουσαν 24 ώρες για να διορθωθεί το λάθος.

Ωστόσο, με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε πως αφού επικοινωνήσαμε με τον ΕΦΚΑ -στο πλαίσιο του ρεπορτάζ και των διευκρινίσεων για το θέμα της Βερόνικας- οι αρμόδιοι κινητοποιήθηκαν άμεσα, διορθώνοντας το πρόβλημα. Ετσι, η Βερόνικα πως γυναίκα πλέον στα συστήματα μπόρεσε να προχωρήσει στο αίτημά της.

Πηγή: skai.gr

