Καστελόριζο: Κοριτσάκι τραυματίστηκε στο χέρι και νοσηλεύτηκε στην Τουρκία

Tις αντιξοότητες της καθημερινότητας στα ακριτικά νησιά της χώρας μας με τους πολίτες να καλούνται να λάβουν, δίχως υπερβολή, κρίσιμες αποφάσεις επιβίωσης, φωτίζει η ιστορία της Ευγενίας Καββίδα και της κόρης της, Βαλεντίνας στο Καστελόριζο.

Όπως περιγράφει η μαμάς της μιλώντας στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα», η μικρή Βαλεντίνα, τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι πριν από έναν χρόνο.

Οι γιατροί στο νησί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και οι γονείς είχαν δύο επιλογές: ή να περιμένουν το Σούπερ Πούμα ή να την πάνε απέναντι στην Τουρκία.

Τελικά, αποφάσισαν το δεύτερο.

Μετά από έναν μήνα νοσηλείας σε Κας και Αττάλεια το κοριτσάκι ανάρρωσε.

Όπως περιγράφει το περιστατικό συνέβη κατά την περίοδο που ο αγροτικός γιατρός έλειπε.

Η αναγκαιότητα νοσηλείας σε μεγάλο νοσοκομείο δεν άφησε περιθώριο δεύτερη σκέψης στην οικογένεια η οποία έφυγε κατευθείαν για την Τουρκία.

«Τι θα κάναμε; Aφού γνωρίζουμε ότι στο Καστελόριζο το ελικόπτερο θέλει για να έρθει τουλάχιστον 2,5 ώρες. Επίσης, άντε και ήρθε το ελικόπτερο. Πού θα πάμε; Στο νοσοκομείο της Ρόδου. Εγώ είμαι από τη Ρόδο. Ξέρω ότι το νοσοκομείο τα τελευταία δέκα τουλάχιστον χρόνια είναι υποστελεχωμένο», λέει χαρακτηριστικά περιγράφοντας πως ο καπετάνιος του τούρκικου πλοίου μόλις συνειδητοποίησε πως μια οικογένεια με τραυματισμένο παιδί ήθελε να ταξιδέψει στο πλοίο είπε κατευθείαν πως θα περιμένει για να επιβιβαστούν.

Μέσα σε λίγο χρόνο βρέθηκαν στο γειτονικό Κας όπου ασθενοφόρο τους μετέφερε στο νοσοκομείο της πόλης καιΤούρκοι γιατροί «ρίχτηκαν στη μάχη» για να σώσουν το χέρι της μικρούλας.

«Πολύ γρήγορα μας πήρε το ασθενοφόρο και μας πήγε στην Αττάλεια σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστημιακά νοσοκομεία».



Πηγή: skai.gr

