Σπίτι μου ΙΙ: Οι τράπεζες που συνεργάζονται με την HDB για το πρόγραμμα

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει αναλάβει και πάλι τη διαχείριση του προγράμματος "ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ", συνολικού προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που προσφέρει τη δυνατότητα σε 20.000 νέους, ζευγάρια και οικογένειες να αποκτήσουν ιδιόκτητη πρώτη κατοικία με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και επιδοτούμενο επιτόκιο. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 50% από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργάζονται με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα τα παρακάτω τραπεζικά ιδρύματα:

•Εθνική Τράπεζα

•Τράπεζα Πειραιώς

•Alpha Bank

•Eurobank

•Τράπεζα Αττικής

•Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

•Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

•Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

•Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, υλοποιείται στο πλαίσιο του Δανειακού Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης «NextGenerationEU». Η συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού τραπεζικών ιδρυμάτων εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και πρόσβαση στις υπηρεσίες του προγράμματος, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.