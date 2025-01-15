Σπίτι μου ΙΙ: Οι τράπεζες που συνεργάζονται με την HDB για το πρόγραμμα

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει αναλάβει και πάλι τη διαχείριση του προγράμματος "ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ", συνολικού προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που προσφέρει τη δυνατότητα σε 20.000 νέους, ζευγάρια και οικογένειες να αποκτήσουν ιδιόκτητη πρώτη κατοικία με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και επιδοτούμενο επιτόκιο. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 50% από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από τα τραπεζικά ιδρύματα.
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργάζονται με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα τα παρακάτω τραπεζικά ιδρύματα:
•Εθνική Τράπεζα
•Τράπεζα Πειραιώς
•Alpha Bank
•Eurobank
•Τράπεζα Αττικής
•Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
•Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
•Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
•Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
Το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, υλοποιείται στο πλαίσιο του Δανειακού Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης «NextGenerationEU». Η συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού τραπεζικών ιδρυμάτων εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και πρόσβαση στις υπηρεσίες του προγράμματος, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
