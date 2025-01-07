Της Έλενας Γαλάρη

Να ασκηθεί αναίρεση κατά της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, σύμφωνα με την οποία αθωώθηκαν οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της πλημμύρας στη Μάνδρα για ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως, ζητούν από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οι οικογένειες των 25 θυμάτων.

Σε δελτίο τύπου αναφέρουν:

Σήμερα, 7 Ιανουαρίου 2025, δια των πληρεξούσιων δικηγόρων μας, καταθέσαμε ενώπιον της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου αίτηση για την άσκηση αναίρεσης κατά της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, η οποία εξέδωσε αθωωτική απόφαση για τους κατηγορουμένους στην υπόθεση της φονικής πλημμύρας στη Μάνδρα.

Με έκπληξη και αγανάκτηση είδαμε τον περασμένο Οκτώβριο να απαλλάσσονται οι υπεύθυνοι από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας για τους τραγικούς θανάτους των δικών μας ανθρώπων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η απόφαση αυτή περιέχει σοβαρές νομικές αστοχίες, πλημμέλειες και αντιφάσεις, τόσο στο σκεπτικό όσο και στο διατακτικό της, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει η απόφαση αυτή να αναιρεθεί. Εμείς από πλευράς μας, θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο ένδικο μέσο που μας παρέχει ο νόμος και η δικονομία προκειμένου να προστατεύσουμε και να αποκαταστήσουμε τη μνήμη των αδικοχαμένων ανθρώπων και συγγενών μας.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, η οποία καλείται να πράξει τα δέοντα ήτοι να ανατρέψει την αθωωτική απόφαση του Εφετείου, αποκαθιστώντας την αίσθηση του δικαίου και τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας.



Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των οικογενειών των θυμάτων:



Αθανάσιος Οικονόμου

Δικηγόρος Αθηνών



Αθανάσιος Καβουρίνος

Δικηγόρος Αθηνών



Κωνσταντίνος Φούσας

Δικηγόρος Αθηνών



Δημήτριος Σκύφτας

Δικηγόρος Αθηνών



Επαμεινώνδας Στυλόπουλος

Δικηγόρος Αθηνών

Δημήτριος Κατσούρας

Δικηγόρος Λαμίας

Σωκράτης Μαρινάκος

Δικηγόρος Αθηνών

