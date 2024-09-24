Χαμένο, βιβλικό δέντρο ξαναφύτρωσε από σπόρο 1.000 ετών

Επιστήμονες κατάφεραν να καλλιεργήσουν έναν αρχαίο σπόρο που είχε βρεθεί σε σπηλιά στην έρημο της Ιουδαίας στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και να φυτρώσει ένα δέντρο που πιθανότατα ανήκει σε ένα τοπικό εξαφανισμένο είδος με φαρμακευτικές ιδιότητες που αναφέρεται πολλές φορές στη Βίβλο.

Οι ερευνητές χρειάστηκαν σχεδόν 14 χρόνια για να καλλιεργήσουν το χαμένο, βιβλικό δέντρο που ονομάζεται Sheba. Σύμφωνα με το LiveScience, το δέντρο έχει πλέον ύψος περίπου 3 μέτρα, που σημαίνει ότι οι επιστήμονες μπορούν επιτέλους να περιγράψουν τα πλήρως ανεπτυγμένα χαρακτηριστικά του.

Οι επιστήμονες κατάφεραν επίσης να πραγματοποιήσουν αναλύσεις DNA, χημικών και μετρήσεις ραδιενεργού άνθρακα στο δέντρο, αποκαλύπτοντας νέες ενδείξεις για την προέλευσή του, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο στο περιοδικό Communications Biology.

Ο σπόρος από τον οποίο αναπτύχθηκε ο Sheba χρονολογείται μεταξύ μ.Χ. 993 και 1202, σύμφωνα με τη μελέτη.

Πιθανότατα επέζησε από έναν πλέον εξαφανισμένο πληθυσμό δέντρων που υπήρχε στο Νότιο Λεβάντε, μια περιοχή που περιλαμβάνει το σύγχρονο Ισραήλ, την Παλαιστίνη και την Ιορδανία, και είναι το πρώτο του είδους του που βρέθηκε εκεί.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ερευνητές λένε ότι το πλήρως αναπτυγμένο δείγμα θα μπορούσε να είναι η πηγή του βιβλικού "τσόρι" - ενός ρητινώδους εκχυλίσματος που σχετίζεται με τη θεραπεία στη Γένεση, τον Ιερεμία και τον Ιεζεκιήλ.

«Η ταυτότητα του βιβλικού «τσόρι» (που μεταφράζεται ως «βάλσαμο») ήταν από καιρό ανοιχτή σε συζήτηση», έγραψαν οι ερευνητές στη μελέτη.

Η ουσία συνδέεται με την ιστορική περιοχή της Γαλαάδ, η οποία βρίσκεται στα ανατολικά του ποταμού Ιορδάνη μεταξύ του ποταμού Γιαρμούκ και του βόρειου άκρου της Νεκράς Θάλασσας .

Τώρα, έχοντας «αναστήσει» το Sheba, η ομάδα πιστεύει ότι έχει επιτέλους αποκαλύψει το μυστήριο πίσω από το βιβλικό «τσόρι».



Πηγή: skai.gr

