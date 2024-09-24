TikTok: Στις 28 Νοεμβρίου «κλείνει»  η μουσική

Την ανακοίνωση ότι, από τις 28 Νοεμβρίου «κλείνει» η μουσική στο TikTok έκανε σήμερα το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το Reuters.

Το TikTok επιβεβαίωσε ότι θα κλείσει το TikTok Music, την μουσική υπηρεσία streaming όπως το Spotify.

Αυτό σημαίνει το τέλος του TikTok Music στις πέντε χώρες στις οποίες λειτουργεί επί του παρόντος η εφαρμογή: Ινδονησία, Βραζιλία, Αυστραλία, Σιγκαπούρη και Μεξικό.

Το TikTok προσφέρει στους χρήστες του μια βιβλιοθήκη αδειοδοτημένης μουσικής από την οποία μπορούν να επιλέξουν τραγούδια για να τα συμπεριλάβουν στα βίντεο.

