WSJ: Η Meta παγώνει τις προσλήψεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Η Meta Platforms έχει «παγώσει» τις προσλήψεις στο τμήμα τεχνητής νοημοσύνης, έπειτα από μήνες προσλήψεων πάνω από 50 ερευνητών και μηχανικών τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η απόφαση, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, τέθηκε σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα και συμπίπτει με μια ευρύτερη αναδιάρθρωση η οποία απαγορεύει και τις εσωτερικές μετακινήσεις εργαζομένων μεταξύ ομάδων.

Οι εξαιρέσεις

Ενδέχεται να υπάρχουν εξαιρέσεις στο «πάγωμα» για τις εξωτερικές προσλήψεις, αλλά θα χρειαστούν άδεια από τον επικεφαλής της Τεχνητής Νοημοσύνης της Meta, Alexandr Wang, ανέφεραν οι πηγές.

Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι πρόκειται για «βασικό οργανωτικό σχεδιασμό», καθώς η εταιρεία θέλει να χτίσει σταθερή δομή για τις πρωτοβουλίες της στην υπερνοημοσύνη, μετά την ενσωμάτωση νέου προσωπικού και τις ετήσιες διαδικασίες προϋπολογισμού.

Η Meta χώρισε τις προσπάθειες της σε τέσσερις επιμέρους ομάδες: μία για την ανάπτυξη μηχανικής υπερνοημοσύνης (“TBD lab”), μία για τα AI προϊόντα, μία για την τεχνολογική υποδομή και μία για μακροπρόθεσμα projects. Όλες υπάγονται στα “Meta Superintelligence Labs”, που αντικατοπτρίζουν τη φιλοδοξία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ να δημιουργήσει AI ικανό να ξεπεράσει τον άνθρωπο σε γνωστικές δεξιότητες.

Η προηγούμενη ομάδα «AGI Foundations», που είχε την ευθύνη για τα μοντέλα Llama, διαλύθηκε μετά τις απογοητευτικές επιδόσεις των τελευταίων εκδόσεων.

Χρυσά συμβόλαια

Από την άνοιξη, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ ενεπλάκη προσωπικά στη στρατολόγηση ερευνητών, στέλνοντας μηνύματα ακόμη και μέσω WhatsApp σε στελέχη της OpenAI και της Google DeepMind.

Οι προσφορές έφτασαν σε μερικές περιπτώσεις τα 100 εκατ. δολάρια, ενώ σε έναν επιστήμονα η πρόταση άγγιξε το 1,5 δισ. δολάρια.

Ο ίδιος εξασφάλισε επίσης τη συνεργασία του Γουάνγκ, συνιδρυτή της Scale AI, πληρώνοντας 14 δισ. για μετοχικό μερίδιο στην εταιρεία του.

Μέχρι τα μέσα Αυγούστου, η Meta είχε προσλάβει περισσότερα από 50 στελέχη από OpenAI, Google, Apple, xAI και Anthropic.

Η ανησυχία των επενδυτών

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών σχετικά με το κόστος της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης των τεχνολογικών γιγάντων έχει παίξει ρόλο στο μαζικό ξεπούλημα των τεχνολογικών μετοχών αυτής της εβδομάδας. Στις 18 Αυγούστου, οι αναλυτές της Morgan Stanley προειδοποίησαν ότι η ταχέως αυξανόμενη αμοιβή με βάση τις μετοχές που προσφέρουν η Meta και η Google για να προσελκύσουν ταλέντα Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να απειλήσει την ικανότητά τους να επιστρέψουν κεφάλαιο στους μετόχους μέσω επαναγορών. Οι υπερβολικές δαπάνες για ταλέντα, σημείωσαν οι αναλυτές, «έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε καινοτομίες στην Τεχνητή Νοημοσύνη με μαζική δημιουργία αξίας ή θα μπορούσαν να μειώσουν την αξία των μετόχων χωρίς σαφή κέρδη καινοτομίας».

Πηγή: skai.gr

