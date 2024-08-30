Βραζιλία: Δικαστής διέταξε την άμεση διακοπή της λειτουργίας της πλατφόρμας Χ στη χώρα

Ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες διέταξε το βράδυ της Παρασκευής να ανασταλεί αμέσως η λειτουργία της πλατφόρμας Χ στη χώρα, όπως αναφέρεται σε δικαστική απόφαση.

Την Τετάρτη ο Μοράες, που έχει εμπλακεί σε ένα «μπρα ντε φερ» με τον ιδιοκτήτη του Χ, τον Ίλον Μασκ, είχε δώσει διορία 24 ωρών στην πλατφόρμα να ορίσει τον νομικό εκπρόσωπό της στη χώρα. Η διορία αυτή έληξε το βράδυ της Πέμπτης. Λίγο αργότερα, το Χ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι αναμένει πως θα μπλοκαριστεί «εντός ολίγου» επειδή αρνείται να συμμορφωθεί με τις «παράνομες εντολές» του δικαστή Μοράες, ο οποίος έχει τεθεί επικεφαλής μιας εκστρατείας για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στη Βραζιλία. Η πλατφόρμα Χ υποστήριζε ότι στόχος του είναι «να λογοκρίνει τους πολιτικούς αντιπάλους του».

Alexandre de Moraes is an evil dictator cosplaying as a judge. https://t.co/ZIV8KbDCmk — Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2024

Η πλατφόρμα Χ έχει περισσότερους από 22 εκατομμύρια χρήστες στη Βραζιλία, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο DataReportal.

Ο Μασκ εξαπέλυσε φραστική επίθεση στον δικαστή Μοράες αυτήν την εβδομάδα, χαρακτηρίζοντάς τον «δικτάτορα» και κατηγορώντας τον ότι καταπνίγει την ελευθερία της έκφρασης.

«Ποιος νομίζει ότι είναι;» αντέδρασε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αναφερόμενος στον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία. «Κάθε πολίτης, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εάν έχει επενδύσεις στη Βραζιλία υπόκειται στο Σύνταγμα και τους νόμους της Βραζιλίας», τόνισε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό MaisPB.

Glenn articulates the evil tyranny of Moraes well https://t.co/ZtyQahRby1 — Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2024

Στις 17 Αυγούστου ο Μασκ ανακοίνωσε ότι κλείνει τα γραφεία του Χ στη Βραζιλία, αλλά ότι η υπηρεσία θα παραμείνει διαθέσιμη στους χρήστες, επικαλούμενος τις αποφάσεις του Μοράες. Ο δικαστής είχε ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του Μασκ τον περασμένο Απρίλιο, κατηγορώντας τον ότι επανενεργοποίησε λογαριασμούς χρηστών που είχαν μπλοκαριστεί με αποφάσεις βραζιλιάνικων δικαστηρίων. Η πλατφόρμα Χ παραδέχτηκε ότι οι χρήστες κατάφεραν να παρακάμψουν τις απαγορεύσεις. Ο δικαστής είχε διατάξει να κλείνουν λογαριασμοί προσώπων που ανήκουν σε υπερσυντηρητικά κινήματα, υποστηρίζοντας ότι διακινούσαν ψευδείς πληροφορίες.

Στο παρελθόν και άλλες πλατφόρμες όπως το Telegram και το WhatsApp είχαν μπλοκαριστεί προσωρινά στη Βραζιλία με δικαστικές αποφάσεις.

Ο Ίλον Μασκ επιτίθεται με δριμύτητα στον Μοράες με αναρτήσεις του στο X, αποκαλώντας τον, μεταξύ άλλων, «σατανικό δικτάτορα», και «τύραννο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

