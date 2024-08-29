Τρομάζει η AI: Κάμαλα, Τραμπ, Πάπας και Μπάιντεν με πιστόλι, Κιμ με δρεπάνι, Μασκ με φλογοβόλο – Βίντεο 

Τρομάζουν ήδη οι δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) για την εναλλακτική πραγματικότητα που θα φέρει στα κοινωνικά δίκτυα και τους κινδύνους της παραπληροφόρησης που ελλοχεύουν.

Σε βίντεο που έχει γίνει viral διακρίνονται παγκόσμιοι ηγέτες όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ… απλούστατα γιατί τα αληθοφανή πλάνα είναι απολύτως ψεύτικα. Κι αν μερικές φορές μπορείς να διακρίνεις ότι αυτό που βλέπεις δεν είναι αληθινό, σε άλλες τόσες είναι βέβαιο ότι θα μπορούσες να εξαπατηθείς, φτάνει μόνο να μην έβλεπες τον Μπάιντεν να οπλοφορεί και να... σημαδεύει.



Στο βίντεο Κάμαλα Χάρις, Ντόναλντ Τραμπ (με περουκίνι), Πάπας Φραγκίσκος και Τζο Μπάιντεν «κυκλοφορούν και οπλοφορούν», ο Κιμ Γιονγκ Ουν αρκείται σε ένα δρεπάνι και μια πυρηνική έκρηξη και ο Ίλον Μασκ ανάβει φωτιές με ένα φλογοβόλο.



Στο… made by AI deep fake βίντεο του οποίο ο ρεαλισμός τρομάζει μπορούμε ακόμα να δούμε τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τη Χίλαρι Κλίντον τον Άντονι Φάουτσι και τον Σι Τζινπίνγκ.

After watching this video I am convinced we need to regulate AI 🤦‍♂️🤣pic.twitter.com/RWydjISBvv — Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld_) August 28, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.