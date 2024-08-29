Η Blue Origin μετέφερε έξι λάτρεις της περιπέτειας στο διάστημα, κατά τη διάρκεια μιας σύντομης μετ’ επιστροφής πτήσης σήμερα, μεταξύ αυτών τη μικρότερη σε ηλικία γυναίκα που έχει ποτέ ταξιδέψει σε ύψος άνω των 100 χιλιομέτρων.

Αυτή η αποστολή, που ονομάζεται NS-26, ήταν η όγδοη κατά σειρά επανδρωμένη διαστημική πτήση της εταιρείας που ίδρυσε ο δισεκατομμυριούχος Τζεφ Μπέζος, ο οποίος επιδιώκει να καθιερωθεί στον τομέα των σύντομων υποτροχιακών πτήσεων.

Ο μικρός πύραυλος New Shepard απογειώθηκε λίγο μετά τις 08.00 τοπική ώρα από το δυτικό Τέξας. Οι φωνές ενθουσιασμού των επιβατών αντηχούσαν κατά την απευθείας αναμετάδοση της πτήσης, η οποία διήρκησε 10 λεπτά.

Δείτε το βίντεο:

Η Κάρσεν Κίτσεν, μια 21χρονη φοιτήτρια έγινε η νεαρότερη γυναίκα που πέρασε τη γραμμή Κάρμαν, η οποία σηματοδοτεί σε ύψος 100 χιλιομέτρων το σύνορο του διαστήματος, σύμφωνα με μια διεθνή συνθήκη.

Μεταξύ του πληρώματος βρίσκονταν επίσης ο Ρομπ Φερλ, ο πρώτος ερευνητής που έχει λάβει χρηματοδότηση από τη NASA, ο οποίος έζησε την εμπειρία μιας ιδιωτικής υποτροχιακής πτήσης, σύμφωνα με την Blue Origin. Αυτή ακριβώς η εμπειρία αναμένεται να βοηθήσει στο να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος με τον οποίο τα γονίδια των φυτών αντιδρούν σε ένα περιβάλλον όπου η βαρύτητα είναι περιορισμένη.

Δείτε τους έξι που ταξίδεψαν στο Διάστημα:

«Το να βρίσκομαι εκεί στο σκοτάδι του διαστήματος (…), δεν υπάρχει κανένας τρόπος να περιγράψω σε ποιο βαθμό είναι εντυπωσιακό», δήλωσε ο Ρομπ Φερλ αμέσως μετά την πτήση.

Οι επιβάτες είχαν τη δυνατότητα να αιωρηθούν για λίγο μέσα στην κάψουλα και να παρατηρήσουν την καμπυλότητα της Γης.

Η Blue Origin έχει πλέον μεταφέρει 43 ανθρώπους στο διάστημα, μεταξύ αυτών τον ίδιο τον Τζεφ Μπέζος, κατά τη διάρκεια της πρώτης επανδρωμένης πτήσης του New Shepard τον Ιούλιο του 2021.

Η τιμή του εισιτηρίου δεν έχει αποκαλυφθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.