Βραδιά του Ερευνητή 2025 στο NOESIS

Η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει και φέτος τη Ευρωπαϊκή Βραδιά του Ερευνητή, με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ να συμμετέχει ενεργά στη μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή διοργάνωση αφιερωμένη στην επιστήμη και την έρευνα. Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται την τελευταία Παρασκευή κάθε Σεπτεμβρίου σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, στοχεύει στη γνωριμία του κοινού με ερευνητές και το έργο τους. Η φετινή Βραδιά Ερευνητή εντάσσεται στο πρόγραμμα HORIZON με τίτλο PICO (Φυσική για όλους) και θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στο ΝΟΗΣΙΣ, το οποίο λειτουργεί ως συνδιοργανωτής. Τον συντονισμό αναλαμβάνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για θέματα Φυσικής και Αστρονομίας. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί ταυτόχρονα σε τέσσερις χώρες – Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία – με τη συμμετοχή κορυφαίων ευρωπαϊκών επιστημονικών φορέων όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και η Ελληνογερμανική Αγωγή, το European Gravitational Observatory (EGO) και το Istituto Nazionale di Fisicanucleare (INFN) από την Ιταλία, το Centre national de la recherche scientifique (CNRS) από τη Γαλλία και το Institut De Fisica D'altes Energies (IFAE) από την Ισπανία. Στη Θεσσαλονίκη, η Βραδιά Ερευνητή PICO θα πραγματοποιηθεί στο ΝΟΗΣΙΣ με πλήθος δραστηριοτήτων, περιλαμβάνοντας προβολές σε Πλανητάριο, Κοσμοθέατρο, Προσομοιωτή και εκθέσεις του Μουσείου Τεχνολογίας, με έκπτωση 50% στα κανονικά μεμονωμένα εισιτήρια. Το κυρίως θέμα της εκδήλωσης, που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, επικεντρώνεται στις εφαρμογές της Φυσικής στην καθημερινή ζωή και στις σύγχρονες ανακαλύψεις της Αστρονομίας. Στην Ελλάδα, το PICO Project συντονίζει παράλληλες εκδηλώσεις και στην Αθήνα (Αστεροσκοπείο Αθηνών, Πεντέλη – Κέντρο Επισκεπτών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θησείο – Ελληνογερμανική Αγωγή, Παλλήνη), καθώς και στο Αστεροσκοπείο του Στεφανίου Κορινθίας.

Δράσεις και συμμετοχές ερευνητικών ομάδων

Η Βραδιά Ερευνητή PICO στο ΝΟΗΣΙΣ θα διαρκέσει από τις 17:00 έως τις 23:00 και περιλαμβάνει πληθώρα δραστηριοτήτων για όλες τις ηλικίες: διαδραστικά πειράματα και προσομοιώσεις, επιδείξεις εντυπωσιακών κατασκευών, δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά, κληρώσεις βιβλίων και δώρων, αλλά και αστροπάρτι για την παρατήρηση του πλανήτη Κρόνου με τηλεσκόπια. Τις δραστηριότητες διοργανώνουν ερευνητικές ομάδες και εργαστήρια του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, όπως οι ομάδες Βαρυτικών Κυμάτων, Σχετικιστικής Αστροφυσικής, Εξωπλανητικών Συστημάτων και Αστροβιολογίας, Θεωρητικής Μηχανικής και Αστροδυναμικής, Νανοτεχνολογίας, ΑΤΛΑΣ (CERN), Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Ηλεκτρομαγνητικών Μετρήσεων, Θεωρητικής Φυσικής, Μαγνητικού Χαρακτηρισμού, Φυσικής των Laser και Βιοϊατρικών Εφαρμογών. Επιπλέον, συμμετέχουν πέντε φοιτητικές ομάδες του ΑΠΘ με διαδραστικά πειράματα και επιδείξεις (ASAT, ΒΕΑΜ/ASTRO, PATH, SPACEDOT, VROOM). Το Τμήμα Φυσικής θα παρουσιάσει επίσης τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά του προγράμματα σπουδών, ενημερώνοντας για τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας που προσφέρει. Στις 19:00-20:00, στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΝΟΗΣΙΣ, η Πρόεδρος της European Physical Society και καθηγήτρια στο King’s College London, Μαίρη Σακελλαριάδου, θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα «ΞΕΝΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ!», απευθυνόμενη σε κοινό άνω των 15 ετών. Η βραδινή παρατήρηση θα ακολουθήσει τη δύση του Ήλιου, με τη χρήση φορητών τηλεσκοπίων του Αστεροσκοπείου ΑΠΘ και του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης (ΟΦΑ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PICO Project, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://picoproject.gr/, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα της Βραδιάς του Ερευνητή στη Θεσσαλονίκη είναι διαθέσιμο στη σελίδα https://picoproject.gr/thessaloniki/. Μια μέρα πριν, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως δραστηριότητες, όπως ξενάγηση στο πείραμα VIRGO, παρατήρηση του Ήλιου και βραδινή παρατήρηση με τηλεσκόπια τριών αστεροσκοπείων. Το σχετικό πρόγραμμα και οι σύνδεσμοι παρακολούθησης διατίθενται στην ιστοσελίδα https://picoproject.gr/live-events/. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Ελισάβετ Κωνσταντίνου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Προβολής, στο τηλέφωνο 2310 483 000.

