Σε ταραχώδη κατάσταση βρίσκονται οι αεροπορικές εταιρείες σε Λονδίνο, Βρυξέλλες, Βερολίνο και Δουβλίνο μετά τις απανωτές κυβερνοεπιθέσεις των τελευταίων ημερών στην Collins Aerospace, την εταιρεία που φτιάχνει το σύστημα check-in στα αεροδρόμια των συγκεκριμένων πόλεων της Ευρώπης.

Η Collins διαβεβαίωσε την Κυριακή ότι θα δώσει πληροφορίες και στο κοινό και στους ερευνητές ασφαλείας μέσα στις επόμενες ημέρες, με σκοπό να δημιουργηθούν δικλείδες ασφαλείας.

Τα αεροδρόμια λειτουργούν offline αυτήν τη στιγμή

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 και στον Βασίλη Κουφόπουλο, ο ηθικός χάκερ και ειδικός συνεργάτης του ΝΑΤΟ Στέλιος Κουκάρας ανέφερε πως μέχρι στιγμής όσα έχουν γίνει γνωστά, είναι από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας (ENISA), χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο το πρόβλημα να είναι μεγαλύτερο και να έχει επηρεάσει ακόμη περισσότερα αεροδρόμια.

«Από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής δεν έχει επηρεαστεί κάποιο αεροδρόμιο της Ελλάδας, τουλάχιστον επίσημα. Έχουν εμπλακεί αρκετές υπηρεσίες για τη διερεύνηση του περιστατικού», όπως είπε. «Η Collins έχει αναλάβει από τις 16 Σεπτεμβρίου μια σύμβαση του ΝΑΤΟ - ο υπο-οργανισμός του οποίου είναι η NCIA - η οποία αφορά την αναβάθμιση του συστήματος του ηλεκτρονικού πολέμου της Συμμαχίας».

«Οπότε πίσω από την επίθεση αυτή ίσως κρύβεται και κάποιος άλλος στόχος. Το θέμα είναι ότι αυτήν τη στιγμή τα αεροδρόμια λειτουργούν με χαρτί και μολύβι, offline. Δηλαδή έχουν ένα tablet, ένα laptop και περνούν σε ένα απλό Excel τις κρατήσεις. Είναι πολύ πιθανόν αν μπορεί να περάσει κάποιος από αυτά τα αεροδρόμια που είναι εντελώς ανεπιθύμητος. Δεν μπορώ να το πω σίγουρα, αλλά είναι πολύ πιθανόν. Σίγουρα ανοίγει κάποιες τρύπες», υπογράμμισε ο κ. Κουκάρας.

Προσέθεσε ότι βάσει ενδείξεων πίσω από την επίθεση ίσως κρύβεται το επωνομαζόμενο «Sant Typhoon», η κωδική ονομασία για μια ομάδα χάκερ από την Κίνα. «Η ομάδα αυτή στην ουσία προέρχεται από τις Μυστικές Υπηρεσίες της Κίνας. Θεωρώ μέσα στα επόμενα 24ωρα θα δημοσιοποιηθούν και άλλα στοιχεία, δεν είναι κάτι που μπορεί να κρυφτεί και είναι στην καρδιά της Ευρώπης».

«Χτύπησαν τα αεροδρόμια έμμεσα, άρα σίγουρα δεν πρόκειται για επίθεση που την έκανε κάποιος τυχαίος από το σπίτι του», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

