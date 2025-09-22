Ρέθυμνο: Το «Science in the City» φέρνει το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας σε μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων

Το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας «Science in the City», που λειτουργεί στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, προσφέρει δραστηριότητες με επίκεντρο τους μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Η δημιουργία του Κέντρου είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Εργαστηρίου Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνου. Το Κέντρο στεγάζεται στον χώρο της πρώην Βιβλιοθήκης, στην οδό Αγίας Βαρβάρας 24. Εκεί πραγματοποιούνται διερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη STEM εκπαίδευση, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, όπως τάμπλετ, κινητά τηλέφωνα, γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, διαδραστικό πίνακα και εκπαιδευτική ρομποτική. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν σχεδιαστεί από προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του ΕΔΘΕ του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο ερευνητικών εργασιών. Απευθύνονται κυρίως σε μαθητές που επισκέπτονται τον χώρο σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες κάθε εβδομάδα. Για το σχολικό έτος 2025-2026, το «Science in the City» θα υποδέχεται μαθητές και μαθήτριες από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται δωρεάν. Όσοι ενδιαφέρονται να επισκεφθούν το Κέντρο μπορούν να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο https://scienceinthecity.gr/ στο πεδίο «Επισκεφθείτε μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.