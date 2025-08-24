Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Αθανάσιο Κοράκη, καινοτομεί στη σύγχρονη γεωργία με την ανάπτυξη τεχνολογιών Ρομποτικής, IoT, AI, VR και 5G. Οι τεχνολογικές αυτές λύσεις θα παρουσιαστούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και δομούνται σε τρεις βασικούς πυλώνες, στοχεύοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Έξυπνη Παρακολούθηση & Διαχείριση Καλλιεργειών

Ο πρώτος πυλώνας αφορά τη δημιουργία μιας προηγμένης πλατφόρμας για παρακολούθηση και λήψη αποφάσεων στη γεωργική παραγωγή. Μέσω τεχνολογιών όπως IoT, AI, 5G και Cloud Computing, εκατοντάδες κατανεμημένοι κόμβοι παρακολουθούν αγρούς και το περιβάλλον σε όλη την Ελλάδα, από τη Λακωνία ως το Νευροκόπι. Τα δεδομένα μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο προς το cloud όπου αναλύονται με βοηθήματα τεχνητής νοημοσύνης, καλύπτοντας θέματα όπως διαχείριση πόρων, βελτιστοποίηση καλλιεργειών και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν διαδραστικό χάρτη με τις θέσεις των κόμβων και πληροφορίες για τη λειτουργία και τα δεδομένα τους. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν διαφορετικοί τύποι κόμβων, όπως αγροτικοί, μετεωρολογικοί, με κάμερα για ωρίμανση καρπών, και κόμβοι παγίδων. Επιπλέον, εφαρμόζονται web και mobile εφαρμογές για τη στήριξη παραγωγών, γεωπόνων, βιομηχανίας και οργανισμών προστασίας περιβάλλοντος.

Ρομποτική Ζιζανιοκτονία με Ελάχιστο Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

Στον δεύτερο πυλώνα, η ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανέπτυξε πλατφόρμα για αυτόνομα ρομποτικά οχήματα επιλεκτικής ζιζανιοκτονίας με τεχνολογίες 5G, AI, image processing και VR. Τα ρομποτικά οχήματα αναγνωρίζουν τα ζιζάνια μέσα από την καλλιέργεια και εφαρμόζουν στοχευμένο ψεκασμό με ελάχιστη δόση, μειώνοντας τους κινδύνους για ανθρώπους και περιβάλλον.

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δει πρωτότυπο ρομποτικού οχήματος, το οποίο προσφέρει live streaming της εικόνας του αγρού μέσω VR γυαλιών. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να καθώς φορά τα VR γυαλιά, να ελέγχει το όχημα και να στοχεύει ζιζάνια. Παράλληλα, θα υπάρξει video παρουσίασης της δράσης του οχήματος στον αγρό.

Εκπαίδευση με Εικονική Πραγματικότητα

Ο τρίτος πυλώνας επικεντρώνεται στην εκπαίδευση μαθητών και καλλιεργητών μέσω πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας. Η εφαρμογή προσφέρει προσομοίωση βασικών καλλιεργητικών πρακτικών, δίνοντας τη δυνατότητα χρήσης σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου και καλλιεργητές να δοκιμάσουν διάφορα σενάρια περιβαλλοντικών συνθηκών και πρακτικών. Μέσω VR, ο χρήστης μαθαίνει να διαχειρίζεται το δυναμικό των παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγή, να αξιολογεί αποτελέσματα και να καταλήγει στις βέλτιστες καλλιεργητικές πρακτικές.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη VR εφαρμογή, να τρέξουν εικονικά σενάρια για διαφορετικά φυτά και να δουν τις συνέπειες των επιλογών τους στην καλλιέργεια.

Όπως δηλώνει ο καθηγητής Αθανάσιος Κοράκης στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι λύσεις του τμήματος "ενσωματώνουν τεχνολογίες ρομποτικής, IoT, AI, VR και 5G και απευθύνονται στην αποτελεσματική κάλυψη αναγκών της αγοράς και την επίλυση καθημερινών προκλήσεων". Προσφέρεται έτσι ένα σύνολο υπηρεσιών και προϊόντων που ενισχύουν την αποδοτικότητα και ποιότητα εργασίας σε όλη την αλυσίδα αξίας των αγροτικών προϊόντων.

Μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με τον καθηγητή, "οι εφαρμογές αυτές στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της υπαίθρου και των τοπικών κοινωνιών".

