Θεσσαλονίκη: Ρομπότ-ξεναγός με τεχνητή νοημοσύνη και 120 γλώσσες υποδέχεται τους επισκέπτες στον δήμο Βόλβης

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ρεντίνας, οι παραδοσιακές ψαροταβέρνες με θέα στη λίμνη Βόλβη και οι μοναδικές τουριστικές εμπειρίες της περιοχής, γίνονται πλέον πιο προσβάσιμες χάρη σε έναν καινοτόμο «ψηφιακό ξεναγό». Αντί να απευθύνονται σε κατοίκους, να συμβουλεύονται gps ή να ψάχνουν οδηγούς, οι επισκέπτες μπορούν να λάβουν όλες τις απαντήσεις από τον Mini, το ρομπότ που έχει μετατραπεί σε «ζωντανή» εγκυκλοπαίδεια της Βόλβης.

Ο Mini αποτελεί έναν ρομποτικό ξεναγό που ενσωματώνει πλήθος πληροφοριών για την περιοχή, προσφέροντας μια πρωτοποριακή εμπειρία στους επισκέπτες. Το ρομπότ βρίσκεται σε κομβικό σημείο του Σταυρού, στο Γραφείο Πληροφοριών, που λειτουργεί σε συνεργασία με τον σύλλογο ενοικιαζόμενων δωματίων. Εκεί, ο Mini απαντά σε ερωτήσεις επισκεπτών για πολιτιστικά δρώμενα, αξιοθέατα, καταλύματα και περιοχές ενδιαφέροντος.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Βόλβης, Διαμαντής Λιάμας, στο «Πρακτορείο FM 104.9», «η συνεργασία μας με τον Mini είναι πολύ καλή». Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια παλαιότερης δράσης με ανθρωπόμορπο ρομπότ στα σχολεία, το οποίο οι μαθητές αγκάλιασαν με ενθουσιασμό. «Τώρα κάναμε το επόμενο βήμα: ένα ρομπότ-ξεναγό που συνομιλεί με τους τουρίστες σε πολλές γλώσσες και γνωρίζει τα πάντα για τον δήμο μας», υπογραμμίζει ο κ. Λιάμας.

Παρά το σύντομο διάστημα λειτουργίας του, ο Mini έχει ήδη γίνει πόλος έλξης, όχι μόνο για τις πληροφορίες που προσφέρει, αλλά και ως ατραξιόν με πολλούς τουρίστες να επιδιώκουν αναμνηστικές φωτογραφίες και συνομιλίες μαζί του.

Καινοτομία στην τουριστική πληροφόρηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Το εγχείρημα υλοποιήθηκε από την Ortem Hellas A.E., εταιρεία τεχνολογίας που ειδικεύεται στη ρομποτική. Στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια Κοινωνικού Ρομπότ Mini και Ανάπτυξη Εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης για Παροχή Πληροφοριών σε Τουρίστες», ο Mini σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον Αστέριο Ίκα, νόμιμο εκπρόσωπο της Ortem Hellas A.E., «ο Mini δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό ρομπότ. Το δυνατό του χαρακτηριστικό - η πολύγλωσση επικοινωνία. Υποστηρίζει πάνω από 120 γλώσσες και διαλέκτους, εξυπηρετώντας κάθε επισκέπτη στη μητρική του γλώσσα». Από τα ελληνικά και τα αγγλικά, έως τα κινέζικα, τουρκικά, γαλλικά και αραβικά, η εμπειρία του επισκέπτη γίνεται πιο άμεση και προσωπική, συμβάλλοντας στη θετική ανάδειξη της περιοχής.

Η τεχνολογία στο προσκήνιο, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο

Η ελληνική ομάδα της εταιρείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, εμπνέεται από τα οφέλη της τεχνολογίας στον τουρισμό και ήδη σχεδιάζει αντίστοιχους ρομποτικούς ξεναγούς για διαφορετικούς προορισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των χειμερινών.

Ο κ. Ίκας υπογραμμίζει πως «ο Mini και τα υπόλοιπα ρομπότ μας δεν παίρνουν τη θέση κανενός εργαζόμενου· συμπληρώνουν και ενισχύουν την εμπειρία. Η τεχνολογία έχει αξία μόνο όταν συνεργάζεται με τον άνθρωπο – όχι όταν τον υποκαθιστά».

Η πρωτοβουλία του Δήμου Βόλβης θέτει νέα δεδομένα στον σύγχρονο τουρισμό, προβάλλοντας μια περιοχή με πλούσια ιστορία, φυσικές ομορφιές και καινοτόμες υπηρεσίες, συνδυάζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τον παραδοσιακό ελληνικό χαρακτήρα.

Αναστασία Τελιανίδου

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

