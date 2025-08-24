Έναν ασυνήθιστο επισκέπτη είδαν Ρώσοι στη Μόσχα το Σάββατο, ο οποίος διέσχιζε τους δρόμους, αφήνωντας τους όλους άφωνους.

Ο λόγος για ένα ανθρωποειδές ρομπότ το οποίο περπατούσε ιδιαίτερα βιαστικά στην πρωτεύουσα της Ρωσίας. Κάτοικοι κι επισκέπτες βιντεοσκούσαν το ρομπότ, το οποίο μάλιστα μιλούσε και χαιρετούσε όσους έτυχε να πέσουν στον δρόμο του.

Όπως αναφέρει και το zarpanews, στο σώμα του ρομπότ μπορεί κανείς να διακρίνει τις λέξεις Qubot.ru, ενώ στα Ρωσικά από κάτω μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι πρόκειται για κατάστημα ρομπότ στην οδό Αραμπάτ. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κατάστημα που δραστηριοποιείται στην κατασκευή ρομπότ και τη δημιουργία chatbots με οπτικό επεξεργαστή χωρίς κώδικα.

Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως η κατανόηση φυσικής γλώσσας, η μηχανική μάθηση και η αναγνώριση φωνής.

Ίσως να είναι ένας τρόπος προώθησης του νέου δημιουργήματος του καταστήματος, ωστόσο, θα μπορούσε να είναι για άλλους το μέλλον και για άλλους η τρομακτική εξέλιξη της τεχνολογίας.

Πηγή: skai.gr

