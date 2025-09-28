Το μέλλον της μουσικής: οι προσδοκίες των ακροατών από έργα που παράγονται με τεχνητή νοημοσύνη

Η σχέση μεταξύ ανθρώπινης δημιουργικότητας και τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης. Στον χώρο της μουσικής, όπου η έμπνευση και το συναίσθημα αποτελούν βασικά στοιχεία της καλλιτεχνικής έκφρασης, η ραγδαία ανάπτυξη των συστημάτων ΤΝ εγείρει ερωτήματα για το μέλλον των δημιουργών. Παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν ένας αλγόριθμος μπορεί να αντικαταστήσει τη μελωδία που πηγάζει από την ανθρώπινη ψυχή.

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ο ελληνικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης μουσικών πνευματικών δικαιωμάτων, παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας κοινής γνώμης που διεξήχθη σε συνεργασία με την εταιρεία ALCO. Η έρευνα δίνει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα σχετικά με το ρόλο της ΤΝ στη μουσική δημιουργία.

Σε μια περίοδο που οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας αντιμετωπίζουν καθημερινές οικονομικές απώλειες και αθέμιτο ανταγωνισμό λόγω της ταχείας ανάπτυξης των μοντέλων παραγωγικής ΤΝ και των συστημάτων παραγωγής καλλιτεχνικού περιεχομένου, η έρευνα της ALCO καταγράφει την απόλυτη αναγνώριση από την ελληνική κοινωνία του ρόλου των συνθετών και στιχουργών στη δημιουργία μουσικών έργων.

Το 94% των ερωτηθέντων θεωρεί σημαντικό τον ρόλο των συνθετών και στιχουργών, ενώ το 62% δηλώνει ότι λαμβάνει υπόψη το όνομα του δημιουργού κατά την αγορά ή αποθήκευση μουσικών έργων.

Σχεδόν καθολική είναι η άποψη για την ανάγκη σήμανσης των μουσικών έργων που παράγονται από ΤΝ. Το 90% πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει ειδικό σήμα, ώστε οι ακροατές να γνωρίζουν ότι ένα μουσικό έργο αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, το 84% θεωρεί απαραίτητη την αναφορά των ονομάτων των έργων που χρησιμοποιήθηκαν ως υλικό παραγωγής.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η αντίληψη ότι οι δημιουργοί πρέπει να αμείβονται για τη χρήση των έργων τους από συστήματα ΤΝ. Το 73% υποστηρίζει ότι οι συνθέτες και στιχουργοί που τα έργα τους χρησιμοποιούνται ως υλικό για τη δημιουργία μουσικών έργων με ΤΝ πρέπει να λαμβάνουν αμοιβή από τις σχετικές εταιρείες, έναντι μόλις 12% που διαφωνεί.

Η έρευνα της ALCO πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις από τις 3 έως τις 8 Μαΐου 2025, σε δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω, σε όλη την Ελλάδα.

Ο συνθέτης και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, Γιάννης Γλέζος, σημείωσε πως «το ελληνικό κοινό αναγνωρίζει και υποστηρίζει ευρέως αυτό που εμείς οι δημιουργοί διεκδικούμε συλλογικά από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις εθνικές κυβερνήσεις με ισχυρότερα πολιτικά και νομικά μέτρα και πράξεις: Η χρήση των μουσικών μας έργων από τις εταιρίες start-ups ΤΝ προϋποθέτει τη συναίνεση του δημιουργού, την αδειοδότηση από τον οργανισμό/φορέα που τον εκπροσωπεί και την αμοιβή του. Προστατέψτε την ανθρώπινη δημιουργικότητα για να συνεχίσουμε να συνθέτουμε μουσική και να φτιάχνουμε τραγούδια με ψυχή και έμπνευση».

