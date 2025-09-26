Το CHI Greece 2025: Πώς το συνέδριο αναδεικνύει το μέλλον της διάδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή στον χώρο του Gaming

Στο συνέδριο CHI Greece 2025, η θεματική ενότητα Session 2 – HCI and Games I & II ανέδειξε τις τελευταίες εξελίξεις στη διασταύρωση της διάδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI) και της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών. Οι παρουσιάσεις κάλυψαν καινοτόμες εφαρμογές, όπως τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και motion capture για τη δημιουργία πιο «ανθρώπινων» ψηφιακών χαρακτήρων, αλλά και την αξιοποίηση του gaming στην εκπαίδευση και την πολιτιστική κληρονομιά.

Η πρώτη ενότητα επικεντρώθηκε σε νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις για την ανάλυση και τον εμπλουτισμό της εμπειρίας του παίκτη. Ερευνητική ομάδα παρουσίασε τη χρήση της τεχνολογίας motion capture για την ανάλυση και απόδοση χαρακτηριστικών προσωπικότητας σε ψηφιακούς χαρακτήρες. Με εξοπλισμό αιχμής, όπως το Rokoko Smartsuit Pro v2 και τα Rokoko Smart Gloves, καταγράφηκαν κινήσεις που αξιολογήθηκαν από συμμετέχοντες, αναδεικνύοντας συσχετίσεις μεταξύ κινήσεων και χαρακτηριστικών όπως η εξωστρέφεια και ο νευρωτισμός. Στόχος της έρευνας είναι ο εξανθρωπισμός των μη-ανθρώπινων χαρακτήρων σε παιχνίδια και animation.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε μια καινοτόμος μέθοδος για τη δημιουργία δυναμικών Non-Player Characters (NPCs) με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Μέσω του πρωτότυπου παιχνιδιού "Down the Rabbit Hole" στην Unreal Engine 5.3 και αξιοποιώντας το API της OpenAI, η NPC "Alice" μπορεί να μαθαίνει από τις αλληλεπιδράσεις του παίκτη και να προσαρμόζει δυναμικά τις απαντήσεις της. Οι παίκτες αξιολόγησαν θετικά τη ρεαλιστική συνομιλία, αν και προέκυψαν προκλήσεις για όσους προτιμούν πιο δομημένους στόχους.

Ακόμη, παρουσιάστηκε η χρήση του Minecraft στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση και την ενίσχυση της πολιτιστικής συνείδησης. Παιδιά ηλικίας 8-12 ετών, στο πλαίσιο του προγράμματος "Μικροί Ξεναγοί", συνεργάστηκαν για την ψηφιακή αναδημιουργία κτηρίων της Ερμούπολης, ενισχύοντας την κατανόηση σύνθετων αρχιτεκτονικών εννοιών και την κριτική σκέψη.

Κοινωνική Διάδραση και Αφηγηματικές Τεχνικές στα Βιντεοπαιχνίδια

Η δεύτερη ενότητα εστίασε στις κοινωνικές διαστάσεις του gaming και στις αφηγηματικές τεχνικές που διαμορφώνουν την εμπειρία του παίκτη. Παρουσιάστηκε μελέτη για τη δημιουργία κοινωνικών εμπειριών σε μουσεία μέσω ασύμμετρης Επαυξημένης Πραγματικότητας (XR). Το μοντέλο αυτό ενθαρρύνει τη συνεργατική ανακάλυψη νοήματος, μετατρέποντας την επίσκεψη σε ενεργητική κοινωνική εμπειρία.

Ακολούθησε ανάλυση σχετικά με την εστίαση (focalization) στα βιντεοπαιχνίδια και τον τρόπο παρουσίασης της αφηγηματικής πληροφορίας στον παίκτη. Μέσα από παραδείγματα, αναδείχθηκε πώς οι σχεδιαστικές επιλογές στη μηχανική του παιχνιδιού και την κάμερα επηρεάζουν την αντίληψη και τη συναισθηματική εμπλοκή.

Η ενότητα ολοκληρώθηκε με live coding επίδειξη στην open-source μηχανή παιχνιδιών Godot. Συμμετέχοντες μπορούσαν να τροποποιούν τον κώδικα του παιχνιδιού σε πραγματικό χρόνο, επηρεάζοντας γραφικά, ήχο και κίνηση χαρακτήρων. Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει τον προγραμματισμό με την περφόρμανς, προτείνοντας μια νέα μορφή ψηφιακής τέχνης.

Το Session 2 του CHI Greece 2025 ανέδειξε τη μετάβαση του κλάδου πέρα από την ψυχαγωγία, προς τη δημιουργία δυναμικών, εξατομικευμένων και κοινωνικά ευαισθητοποιημένων εμπειριών. Η ενσωμάτωση τεχνολογιών όπως η AI, το XR και το motion capture αλλάζει ριζικά τη διάδραση και την αφήγηση στα παιχνίδια. Οι παρουσιάσεις ανέδειξαν την τάση προς τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, τη συνεργατική δημιουργία και την αξιοποίηση των παιχνιδιών ως εργαλεία εκπαίδευσης, τέχνης και ενίσχυσης της πολιτιστικής συνείδησης, ανοίγοντας νέους δρόμους για το μέλλον του HCI στα παιχνίδια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

