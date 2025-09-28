Ινδοί ερευνητές βρήκαν τρόπο να μην μυρίζουν άσχημα τα παπούτσια

Δύο ερευνητές από την Ινδία μελέτησαν το πολύ συνηθισμένο και εξίσου παραγνωρισμένο πρόβλημα της δυσοσμίας που προκαλούν τα παπούτσια, με αφορμή τις σειρές παπουτσιών που παρατηρούσαν έξω από τα φοιτητικά δωμάτια στις εστίες.

Οι Vikash Kumar και Sarthak Mittal ανακάλυψαν τελικά ότι η έντονη μυρωδιά, και όχι η έλλειψη χώρου, ήταν ο λόγος που οι φοιτητές άφηναν τα παπούτσια τους έξω από τα δωμάτιά τους.

Έχοντας διαπιστώσει ότι τα περισσότερα «σπιτικά κόλπα» για την καταπολέμηση της δυσοσμίας δεν έχουν αποτέλεσμα, οι ερευνητές πρότειναν τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας τύπου C (UVC) για την εξόντωση των βακτηρίων που προκαλούν την άσχημη μυρωδιά.

Δημιούργησαν έτσι μια νέα παπουτσοθήκη που έχει ενσωματωμένη λάμπα UVC. Γεγονός που άλλαξε άρδην την κατάσταση, αφού αποδείχθηκε αποτελεσματικό με μόλις 2–3 λεπτά ακτινοβολίας. Προσοχή, η διάρκεια των 2-3 λεπτών δεν πρέπει να ξεπεραστεί, για να μη λιώνει το λάστιχο των παπουτσιών.

Η πρωτότυπη ιδέα τους βραβεύτηκε με το Ig Nobel, το σατιρικό επιστημονικό βραβείο που αναδεικνύει τις ασυνήθιστες, αλλά έξυπνες έρευνες, κάνοντας τους ανθρώπους πρώτα να γελούν και μετά να σκέφτονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.