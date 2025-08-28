Το 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων και Υπολογιστικής Δημοσιογραφίας πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων & Υπολογιστικής Δημοσιογραφίας θα πραγματοποιηθεί στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Τη φετινή διοργάνωση έχει αναλάβει το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο ΕΚΠΑ. Το συνέδριο απευθύνεται σε δημοσιογράφους, επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, ερευνητές, ακαδημαϊκούς και ειδικούς στη δημοσιογραφία δεδομένων.

Μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή του σε Ιρλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία και Ελβετία τα προηγούμενα χρόνια, η Αθήνα φιλοξενεί φέτος μία κορυφαία τριήμερη διοργάνωση. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στο μέλλον της ενημέρωσης στη σύγχρονη εποχή της μαζικής πληροφορίας, των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Σημαντικές Παρουσίες και Συμμετέχοντες

Ενδεικτικά, μεταξύ των ομιλητών που θα λάβουν μέρος είναι:

Cheryl Phillips, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Stanford

Nick Diakopoulos, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Northwestern

Laura Ellis, Επικεφαλής Έρευνας & Ανάπτυξης, BBC

Marc Lavallee, Ιδρυτής Lyra TK, πρώην Διευθυντής & Επικεφαλής Έρευνας & Ανάπτυξης των New York Times

Dhrumil Mehta, Καθηγητής Δημοσιογραφίας Δεδομένων, Σχολή Δημοσιογραφίας Columbia και Harvard Kennedy School

Η εγγραφή για το συνέδριο είναι διαθέσιμη εδώ.

Δείτε την ατζέντα του συνεδρίου εδώ.

Επιστημονική Επιμέλεια και Συνεργασίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους:

Κωνσταντίνο Μουρλά, Καθηγητή, Διευθυντή Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών, επιστημονικό υπεύθυνο της ομάδας Υπολογιστικής Δημοσιογραφίας (Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ, ΕΚΠΑ)

Κατερίνα Σωτηράκου, Διευθύντρια IQ Media Hub, επισκέπτρια καθηγήτρια (Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ, ΕΚΠΑ)

Παναγιώτης Γερμανάκος, Research Lead σε Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή, SAP SE & ΕΚΠΑ

Η θεματολογία του συνεδρίου συνδέεται άμεσα με την κατεύθυνση Επιστήμη των Δεδομένων στη Δημοσιογραφία του μεταπτυχιακού προγράμματος “Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης” (masters.ntlab.gr) του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο ΕΚΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

