SpaceX: Αν είχατε αμφιβολίες για την κυριαρχία της, δείτε αυτό

Του Thomas Black*

Αν υπήρχαν αμφιβολίες για την κυριαρχία της SpaceX στο διάστημα, αυτές διαλύθηκαν μετά τη σχεδόν άψογη δοκιμή του τεράστιου πυραύλου Starship αργά την Τρίτη.

Μετά από μια σειρά αποτυχιών, συμπεριλαμβανομένης μιας θεαματικής έκρηξης στην πλατφόρμα εκτόξευσης τον Ιούνιο, η SpaceX πέτυχε όλα τα ορόσημα της 10ης δοκιμαστικής εκτόξευσης του πυραύλου. Το Starship έδειξε ότι έχει δυνατότητα να ανακτήσει τόσο τον προωθητήρα όσο και το ωφέλιμο φορτίο του διαστημικού σκάφους, αποδεικνύοντας ότι θα είναι πλήρως επαναχρησιμοποιούμενο.

Ίσως είναι καθαρή σύμπτωση, αλλά η SpaceX βελτίωσε το σκάφος αφότου ο Ίλον Μασκ έκανε ολική επαναφορά στις επιχειρήσεις του μετά την αμφιλεγόμενη θητεία του ως ο «εγκέφαλος» πίσω από το Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE). Ο Μασκ μετακίνησε περίπου το ένα πέμπτο της ομάδας μηχανικών του Falcon 9 για να βοηθήσει στο Starship, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News. Αυτό είναι το είδος της απόφασης που πρέπει να προέρχεται από την κορυφή.

Οι παλαιότερες διαστημικές εταιρείες, που κατασκευάζουν από εκτοξευτές πυραύλων μέχρι φορείς εκμετάλλευσης δορυφόρων, έχουν αντιληφθεί ότι το Starship βρίσκεται στα πρόθυρα της έναρξης λειτουργίας του και ότι το κόστος των εκτοξεύσεων πυραύλων βαρέως τύπου πρόκειται να μειωθεί. Η αυξημένη δυνατότητα φθηνής εκτόξευσης δορυφόρων θα επεκτείνει ακόμη περισσότερο την ηγετική θέση της Starlink στην αγορά - της εταιρείας δορυφορικού διαδικτύου της SpaceX. Τα χρήματα που ήδη εισρέουν από την πώληση διαδικτύου υψηλής ταχύτητας σε πελάτες στην ύπαιθρο και σε οτιδήποτε κινείται - αεροπλάνα, πλοία, τροχόσπιτα κ.λπ. - θα βοηθήσουν στη χρηματοδότηση του ονείρου του Μασκ να στείλει ανθρώπους στον Άρη.

Η Lockheed Martin η Boeing, και άλλοι παλαιότεροι κατασκευαστές πυραύλων βρίσκονται ακόμα πιο πίσω τεχνολογικά, αφότου η SpaceX έδειξε ότι ένα πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμο Starship μπορεί να λειτουργήσει.



Το δεύτερο στάδιο του Starship επιβίωσε κατά την επανείσοδό του, παρόλο που αφαιρέθηκαν τα πλακίδια που λειτουργούν ως θερμική ασπίδα και δοκιμάστηκαν νέα. Μια δοκιμή αντοχής παρείχε ένα φωτεινό θέαμα, καθώς τα πτερύγια του διαστημικού σκάφους έφθαναν στα όριά τους.



Αφού κατευθύνθηκε ορμητικά προς τη Γη με ταχύτητα άνω των 25.000 χιλιομέτρων την ώρα, το σκάφος επιβράδυνε κάτω από την ταχύτητα του ήχου λίγο πριν κάνει μια αναστροφή και στη συνέχεια πυροδοτήσει τρεις κινητήρες για να αιωρηθεί για λίγο πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό. Το διαστημόπλοιο στη συνέχεια βυθίστηκε αργά στο ταραγμένο νερό σαν σημαδούρα που αναποδογυρίζει αργά.



Κατά τη διάρκεια των εκτοξεύσεων, αυτό το διαστημόπλοιο θα προσγειωθεί σε ένα μη επανδρωμένο σκάφος, ενώ τον προωθητή του διαστημόπλοιου θα αρπάξουν γιγάντιες μηχανικές λαβίδες στην εξέδρα εκτόξευσης, κάτι που η SpaceX επέδειξε σε προηγούμενες δοκιμές.



Κατά τη διάρκεια αυτής της τελευταίας δοκιμής, ο πύραυλος χρησιμοποίησε ποικίλους συνδυασμούς κινητήρων για τη συλλογή δεδομένων καθώς αιωρούνταν πάνω από τα νερά ακριβώς στα ανοιχτά των ακτών του Τέξας πριν βυθιστεί στη θάλασσα. Αυτά τα δύο κομμάτια καθιστούν τον πύραυλο πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμο, μια τεχνολογία που έχει ήδη φέρει επανάσταση στις εκτοξεύσεις στο διάστημα, τεχνολογία την οποία δεν διαθέτουν η Boeing και η Lockheed.



Για τους φορείς εκμετάλλευσης δορυφόρων, ειδικά την Eutelsat Communications SA, η πιο εντυπωσιακή πτυχή της δοκιμής ήταν η στιγμή κατά την οποία ο λεγόμενος διανομέας Pez εξαπέλυε οκτώ εικονικούς δορυφόρους Starlink. Αυτό είναι το ρομποτικό σύστημα του διαστημικού σκάφους που μετακινεί μια στοίβα επίπεδων δορυφόρων στη θέση τους και στη συνέχεια τους ωθεί έναν προς έναν μέσω μιας σχισμής με ρυθμό ενός λεπτού τον καθένα. Το Starship θα έχει την ικανότητα να αναπτύξει 60 από αυτούς τους δορυφόρους, αρκετές φορές πάνω από την ικανότητα ωφέλιμου φορτίου του πυραύλου Falcon 9 της SpaceX.



Αυτό που θα πρέπει να προκαλεί ανατριχίλα στον κλάδο είναι ότι αυτοί οι εικονικοί δορυφόροι έχουν το ίδιο μέγεθος και βάρος με μια τρίτη γενιά πιο ικανών δορυφόρων χαμηλής τροχιάς της Γης που κατασκευάζει η SpaceX. Τα δίκτυα χαμηλής τροχιάς της Γης είναι το μέλλον της επιχείρησης, και η SpaceX κυριαρχεί σε αυτόν τον χώρο.



Η Starlink έχει αναπτύξει 8.000 δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη. Ο πλησιέστερος ανταγωνιστής της, η Eutelsat, έχει 650. Αυτό που είναι ενδεικτικό είναι ότι η τελευταία παρτίδα 20 δορυφόρων που εκτόξευσε η ευρωπαϊκή εταιρεία μεταφέρθηκε από έναν πύραυλο Falcon 9.



Η φυσική δίνει στους δορυφόρους χαμηλής τροχιάς γύρω από τη Γη ένα μεγάλο πλεονέκτημα ταχύτητας, επειδή βρίσκονται σε απόσταση περίπου 550 χιλιομέτρων από τη Γη, πολύ πιο κοντά από τους μεγάλους γεωσύγχρονους δορυφόρους που βρίσκονται 35.800 χιλιόμετρα μακριά. Οι δορυφόροι χαμηλής τροχιάς της Γης είναι επίσης μικρότεροι και λιγότερο ακριβοί από τους μεγάλους γεωστατικούς. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι μικροί δορυφόροι δεν κινούνται συγχρονισμένα με τη Γη, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί από αυτούς είναι απαραίτητοι για την παροχή κάλυψης. Έχουν επίσης μικρότερη διάρκεια ζωής, η οποία απαιτεί συνεχείς εκτοξεύσεις για την αναπλήρωση και την κατασκευή του δικτύου.



Η Eutelsat ανακοίνωσε ότι θα συγκεντρώσει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ από επενδυτές και τις κυβερνήσεις της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για να αναπτύξει το δίκτυο χαμηλής τροχιάς της Γης, το οποίο θα αντισταθμίσει τη μείωση των πωλήσεων στον παλαιότερο τομέα γεωστατικών δορυφόρων της. Οι πωλήσεις από τον τομέα χαμηλής τροχιάς της Γης αυξήθηκαν κατά 84% για το έτος που έληξε τον Ιούνιο, ενώ τα έσοδα από τον τομέα περιεχομένου (βίντεο) της εταιρείας, ο οποίος αποτελεί περίπου το ήμισυ των ετήσιων πωλήσεων ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων της εταιρείας και τροφοδοτείται από γεωστατικούς δορυφόρους, μειώθηκαν κατά 6,5%.



Αν και η Eutelsat δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τη Starlink σε όρους χωρητικότητας και τιμής, κατέχει μια μεγάλη θέση στην αγορά, καθώς δεν ανήκει στις ΗΠΑ και, πιο συγκεκριμένα, δεν ανήκει σε έναν απρόβλεπτο και ευμετάβλητο δισεκατομμυριούχο.



«Η Eutelsat κατέχει μοναδική θέση ως πρωταθλητής διαστημικής συνδεσιμότητας στην Ευρώπη σε μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά περιβάλλοντα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Jean-Francois Fallacher σε τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα στις αρχές Αυγούστου.



Όταν η Starship ξεκινήσει εμπορικές πτήσεις, η καμπύλη κόστους της SpaceX θα μειωθεί ακόμη περισσότερο, ενώ η χωρητικότητα για την ανάπτυξη του δικτύου της θα αυξηθεί. Ο Musk έχει μιλήσει για ένα δίκτυο δεκάδων χιλιάδων δορυφόρων για την παροχή γενικής κάλυψης για ίντερνετ υψηλής ταχύτητας.



Η δύναμη του δικτύου είναι πιο εμφανής στην Ουκρανία, όπου η Starlink έχει βοηθήσει να μην κατακλυστεί το έθνος από τη Ρωσία. Η υπηρεσία έχει δημιουργήσει μια οικιακή βιομηχανία Ουκρανών τεχνικών που έχουν μάθει πώς να επισκευάζουν και να σκληραίνουν για να αντιμετωπίσουν τον εξοπλισμό εδάφους Starlink που καταγράφει το σήμα του διαδικτύου. Η επιτυχία της δοκιμής Starship φέρνει το όνειρο του Musk να φτάσει στον Άρη πιο κοντά στην πραγματικότητα. Πιο άμεσα και πιο κοντά στη Γη, αυτό σημαίνει ότι το Starship σύντομα θα εκτοξεύει δορυφόρους σε όλο τον ουρανό, κάτι που θα συγκεντρώσει τα χρήματα που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση αυτού του ονείρου.

*Ο Thomas Black είναι αρθρογράφος της Bloomberg Opinion και γράφει για τους τομείς της βιομηχανίας και των μεταφορών. Προηγουμένως ήταν δημοσιογράφος της Bloomberg News και κάλυπτε θέματα logistics, μεταποίησης και πολιτικής αεροπορίας.

Πηγή: The Washington Post

