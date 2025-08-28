Τον πρώτο της δορυφόρο στο διάστημα έστειλε η Ελλάδα, όπως ενημέρωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Στείλαμε τον πρώτο ερευνητικό το καλοκαίρι και τώρα τον Νοέμβριο, εφόσον όλα πάνε καλά σε σχέση με την εκτόξευση - SpaceX στο Transporter 15 η επόμενη αποστολή - πλέον στέλνουμε δορυφόρους αυτούς τους οποίους επισκεφτήκαμε με τον πρωθυπουργό», ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου. «Είναι δορυφόροι SAR, δορυφόροι δηλαδή οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν και σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Βλέπουν μέσα από σύννεφα, βλέπουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες σε φυσικές καταστροφές, σε ασφάλεια».

«Η Ελλάδα πλέον αποκτά χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης 13 δικούς της νέους δορυφόρους, προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα φαινόμενα», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του μήνα ο υπουργός είχε επισκεφτεί μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ICEYE στο Νέο Ψυχικό, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής και λειτουργίας δορυφόρων SAR (Synthetic Aperture Radar). Η εταιρεία κατασκευάζει τους δύο πρώτους ελληνικούς δορυφόρους SAR, που θα τεθούν σε τροχιά μέχρι τα τέλη του 2025, ενώ στις εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα λειτουργεί νέα, αποκλειστική γραμμή παραγωγής δορυφορικών υποσυστημάτων.

Οι δυνατότητές τους είναι οι εξής:

Θα παρέχουν δορυφορικές εικόνες υψηλής ακρίβειας σχεδόν σε πραγματικό χρόνο

Θα επιχειρούν ημέρα και νύχτα, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών (π.χ. νεφοκάλυψη)

Θα αξιοποιηθούν για την παρακολούθηση του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος, τη διαχείριση φυσικών καταστροφών όπως πλημμύρες και πυρκαγιές, καθώς και για κρίσιμες εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας

Μέσω του προγράμματος, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα SAR πολύ υψηλής ανάλυσης.

Νέα αποκλειστική γραμμή παραγωγής δορυφορικών υποσυστημάτων στην Ελλάδα

Η ICEYE Hellas προγραμματίζει μέσα στο 2026 να ξεκινήσει στην Ελλάδα την πλήρη κατασκευή δορυφόρων, από το πρώτο εξάρτημα μέχρι την τελική συναρμολόγηση. Μέχρι σήμερα, η παραγωγή γινόταν αποκλειστικά στη Φινλανδία, παρότι οι δορυφόροι της εταιρείας πωλούνται και χρησιμοποιούνται παγκοσμίως.

Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα θα γίνει το δεύτερο σημείο στην Ευρώπη όπου η ICEYE θα κατασκευάζει δορυφόρους από το μηδέν, δημιουργώντας γραμμή παραγωγής που θα μπορεί να παράγει παράλληλα 3-4 δορυφόρους και τουλάχιστον 8 ετησίως.

Πηγή: skai.gr

