Θεσσαλονίκη: Εορταστική εκδήλωση για τον έναν αιώνα προσφοράς του ΑΠΘ στις γεωπονικές, δασολογικές και περιβαλλοντικές επιστήμες

Η Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «100 χρόνια προσφοράς στις επιστήμες της Γεωπονίας και της Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος». Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 13:00, στην Aίθουσα Tελετών του ΑΠΘ.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου εορτασμού των 100 ετών από την ίδρυση και λειτουργία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ενός από τα σημαντικότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας.

Ιστορική αναδρομή και εστίαση στο έργο της Σχολής

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστεί η διαδρομή του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, ενώ παράλληλα θα γίνει εμβάθυνση στην εξέλιξη της Δασολογικής Επιστήμης και της Δασοπονίας τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην ανάδειξη της πολυδιάστατης συμβολής, των επιτευγμάτων και των διακρίσεων της Σχολής, καθώς και στον ρόλο της στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα παρουσιαστούν επίσης οι μελλοντικοί στόχοι των δύο Τμημάτων, αναφορικά με την επίδρασή τους στην ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης, διατίθενται στη διεύθυνση: https://www.auth.gr/events/kentriki-ekdilosi-tis-scholis-geoponi/

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

