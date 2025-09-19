Μετά την Αλβανία, που απέκτησε υπουργό AI, σειρά έχει η Ιαπωνία, η οποία ανακοίνωσε πως ηγέτης ενός μικρού κόμματος θα είναι ένα... chatbot.

Το νεοσύστατο ιαπωνικό κόμμα «Path to Rebirth» αποκάλυψε τα σχέδιά του να ορίσει ως «ηγέτη» ένα chatbot με τη μορφή πιγκουίνου, μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα των εκλογών, που ώθησαν τον ιδρυτή του να παραιτηθεί από την ηγεσία.

Ο Κόκι Οκουμούρα, που κέρδισε τις εκλογές του κόμματος, είναι διδακτορικός φοιτητής με ειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά φαίνεται πως δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες ενός αρχηγού. Έτσι ανακοίνωσε πως «ο νέος ηγέτης θα είναι η AI» και ο ίδιος θα έχει τον ρόλο του βοηθού.

«Το κόμμα θα αναθέσει τη λήψη αποφάσεων στην τεχνητή νοημοσύνη», τόνισε.

Ο λόγος που επιλέχτηκε η μορφή ενός πιγκουίνου, είναι ως ένδειξη της αγάπης των Ιαπώνων για τα ζώα, σημείωσε ο Οκουμούρα. Ωστόσο, η ΑΙ δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές, καθώς ο εκλογικός νόμος απαιτεί οι υποψήφιοι να είναι Ιάπωνες πολίτες και φυσικά άνθρωποι. Έτσι ο Οκουμούρα θα παραμείνει τυπικά επικεφαλής.

Μιλώντας στο CNN, περιέγραψε το όραμά του η τεχνητή νοημοσύνη να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με τις λειτουργίες του κόμματος.

«Πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να επιτυγχάνει πράγματα με μεγαλύτερη ακρίβεια από τους ανθρώπους. Αυτή η προσέγγιση μας επιτρέπει να εξετάζουμε προσεκτικά φωνές που συχνά αγνοούνται, δημιουργώντας ενδεχομένως ένα πιο περιεκτικό και ανθρώπινο περιβάλλον για πολιτική συμμετοχή», δήλωσε.

Το κόμμα, το οποίο σύμφωνα με την ιστοσελίδα του βασίζεται στην πεποίθηση ότι όποιος ενδιαφέρεται για την πολιτική πρέπει να έχει μια ευκαιρία, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο από τον Σίντζι Ισιμάρου, πρώην δήμαρχο της Ακιτακάτα, μιας πόλης με σχεδόν 26.000 κατοίκους στη δυτική Ιαπωνία.

Ο Ισιμάρου έγινε γνωστός μετά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στις εκλογές για την ανάδειξη του κυβερνήτη του Τόκιο πέρυσι, χάρη στην επιτυχημένη διαδικτυακή εκστρατεία του. Ωστόσο, παραιτήθηκε από την ηγεσία τον Αύγουστο, αφού το κόμμα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει καμία έδρα ούτε στις τοπικές εκλογές της πρωτεύουσας ούτε στις εθνικές εκλογές για την Άνω Βουλή.

Παρατηρητές έχουν εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με το σχέδιο του Οκουμούρα, λέγοντας ότι είναι τολμηρό και πως οι ψηφοφόροι δεν είναι έτοιμοι για ένα κόμμα που εξαρτάται σε τέτοιο βαθμό από την AI.

Ο ίδιος όμως τονίζει: «Κατευθυνόμαστε προς έναν κόσμο όπου θα αλληλεπιδρούμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Αν αυτό συμβεί, πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε με τα κοινωνικά και πολιτικά συστήματα που μέχρι τώρα θεωρούσαμε δεδομένα;». «Θέλουμε να είμαστε οι πρώτοι που θα πραγματοποιήσουν αυτό το πείραμα στην αιχμή της τεχνολογίας», πρόσθεσε.

