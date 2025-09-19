Μια πολυαναμενόμενη συμφωνία για το μέλλον του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να βρίσκεται κοντά, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συζητήσουν τους όρους σήμερα Παρασκευή.

Σύμφωνα με το BBC, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις δύο πλευρές κατέληξαν αυτή την εβδομάδα σε ένα «πλαίσιο συμφωνίας», το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει στην πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok σε κοινοπραξία εταιρειών, όπως η Oracle, και επενδυτικά funds.

Στην καρδιά της διαπραγμάτευσης βρίσκεται ο αλγόριθμος της εφαρμογής, το «μυστικό συστατικό» που καθορίζει ποιο περιεχόμενο εμφανίζεται στους χρήστες. Η ByteDance, ιδιοκτήτρια εταιρεία του TikTok, αρνήθηκε να παραχωρήσει πλήρη πρόσβαση, ωστόσο οι κινεζικές αρχές εμφανίζονται πρόθυμες να επιτρέψουν την παραχώρηση άδειας χρήσης, χωρίς όμως μεταβίβαση. Αυτό θα σήμαινε ότι μια αμερικανική έκδοση της εφαρμογής θα λειτουργεί με «ελαφρύτερο» λογισμικό, πιθανότατα με περιορισμένη εμπειρία για τους χρήστες.

Οι διαπραγματεύσεις, ωστόσο, απέχουν ακόμη από την ολοκλήρωση. Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από το Κογκρέσο και να καθησυχάσει τις ανησυχίες περί εθνικής ασφάλειας που είχαν οδηγήσει τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να υπογράψει νόμο που απαιτούσε τον διαχωρισμό των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok από την Κίνα, υπό την απειλή απαγόρευσης.

Για την Κίνα, μια τέτοια συμφωνία μπορεί να αποτελέσει στρατηγικό πλεονέκτημα: θα επιτρέψει στην ByteDance να διατηρήσει τον έλεγχο του αλγορίθμου της, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα «μοντέλο TikTok» που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και από άλλες κινεζικές εταιρείες σε αμερικανική αγορά.

Το διακύβευμα είναι τεράστιο: το TikTok αριθμεί 170 εκατ. χρήστες στις ΗΠΑ, με τα έσοδα ανά χρήστη να είναι πολλαπλάσια σε σχέση με άλλες χώρες. Μια συμφωνία θα μπορούσε να θεωρηθεί «σπάνιο άνοιγμα» στις σινοαμερικανικές εμπορικές σχέσεις – αν και, όπως σχολίασε ειδικός, «πάντα θα βρίσκεται κάτω από ένα σύννεφο αβεβαιότητας».

Πηγή: skai.gr

