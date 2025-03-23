Λογαριασμός
Ταξίδι στον χρόνο με την Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς «ζωντανεύουν» φωτογραφίες των αρχών του 20ου αιώνα - Βίντεο

Τα αποτελέσματα αυτού του «ταξιδιού στον χρόνο» είναι το λιγότερο εντυπωσιακά, καθώς προστέθηκαν καρέ, και οι φωτογραφίες επιχρωματίστηκαν πιστευτά

Τεχνητή νοημοσύνη

Φωτογραφίες των αρχών 20ου αιώνα «ζωντανεύουν» με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα αποτελέσματα αυτού του «ταξιδιού στον χρόνο» είναι το λιγότερο εντυπωσιακά, καθώς προστέθηκαν καρέ, και οι φωτογραφίες επιχρωματίστηκαν πιστευτά, με κάποιες μικροεξαιρέσεις (πχ. ένα αυτοκίνητο που κινείται χωρίς… οδηγό).

Ο δημιουργός του βίντεο, έκανε βέβαια και μια «χιουμοριστική παρέμβαση» με τη βοήθεια της AI, που συζητήθηκε θετικά στα σχόλια των κοινωνικών μέσων. 

TAGS: τεχνητή νοημοσύνη Artificial Intelligence
