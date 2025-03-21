Υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (ΣΠΚ) δρομολόγησε δράση επιβολής κατά της Star Stable Entertainment AB για να εξασφαλίσει πιο ασφαλή και διαφανή εμπειρία για τους παίκτες του παιχνιδιού Star Stable Online. Το δίκτυο ζήτησε από την εταιρεία να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές πρακτικές με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπα τα παιδιά στο διαδικτυακό παιχνίδι. Με τη δράση αυτή, το δίκτυο ΣΠΚ τονίζει την ανάγκη να προσαρμοστούν τα βιντεοπαιχνίδια και οι επιχειρηματικές πρακτικές τους στα παιδιά και να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται τα τρωτά σημεία τους. Η Star Stable Entertainment AB έχει πλέον προθεσμία ενός μηνός για να απαντήσει γραπτώς στα ζητήματα που επισημαίνονται στην κοινή θέση του δικτύου ΣΠΚ και να δεσμευτεί για την αντιμετώπισή τους με συγκεκριμένες προτάσεις.

Επιπλέον, το δίκτυο ΣΠΚ παρουσιάζει σήμερα θεμελιώδεις αρχές για να βοηθήσει τον τομέα των βιντεοπαιχνιδιών να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών και των καταναλωτριών όσον αφορά τα εικονικά νομίσματα στα βιντεοπαιχνίδια. Αυτές οι θεμελιώδεις αρχές θα συμβάλουν στη δημιουργία ασφαλέστερης και διαφανέστερης εμπειρίας για τους παίκτες. Η Επιτροπή θα διοργανώσει εργαστήρι στο οποίο οι εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ θα ενθαρρυνθούν να παρουσιάσουν συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή αυτών των βασικών αρχών. Το δίκτυο ΣΠΚ θα παρακολουθεί την πρόοδο και ενδέχεται να αναλάβει περαιτέρω δράση εάν συνεχιστούν οι επιβλαβείς πρακτικές.

Ο κ. Michael McGrath, επίτροπος Δημοκρατίας, Δικαιοσύνης, Κράτους Δικαίου και Προστασίας των Καταναλωτών, δήλωσε: «Τα παιδιά περνούν πολύ χρόνο στο διαδίκτυο, παίζοντας και αλληλεπιδρώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γι’ αυτό και γίνονται στόχος των εμπόρων και των διαφημιστών. Είναι σημαντικό να εγγυηθούμε ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον για τους καταναλωτές, και ιδίως για τα παιδιά, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν τα παιχνίδια χωρίς να έρχονται αντιμέτωπα με αθέμιτες πρακτικές. Στηρίζω τις προσπάθειες του δικτύου ΣΠΚ και προσβλέπω στη συνεργασία με τους κατασκευαστές βιντεοπαιχνιδιών για την προστασία των καταναλωτών και των παιδιών. »

Νίκος Ανδρίτσος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.