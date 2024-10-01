Το Έβερεστ, το ψηλότερο όρος της Γης με ύψος 8,85 χλμ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι 15 έως 50 μέτρα ψηλότερο από ό,τι θα ήταν κανονικά, επειδή ένας ποταμός διαβρώνει βράχους και χώμα στη βάση του, βοηθώντας στην ώθησή του προς τα πάνω, σύμφωνα με νέα έρευνα.



Η απώλεια εδαφικής μάζας στη λεκάνη απορροής του ποταμού Αρούν, που απέχει 75 χιλιόμετρα, υψώνει την ήδη υψηλότερη κορυφή στον κόσμο έως και 2 χιλιοστά το χρόνο, δήλωσαν στο BBCE ερευνητές του University College του Λονδίνου (UCL).



«Είναι λίγο σαν να πετάς ένα φορτίο από ένα πλοίο», δήλωσε στο BBC ο συν-συγγραφέας της μελέτης Άνταμ Σμιθ. «Το πλοίο γίνεται ελαφρύτερο και έτσι επιπλέει λίγο ψηλότερα».



Η πίεση από τη σύγκρουση της ινδικής και της ευρασιατικής πλάκας πριν από 40-50 εκατομμύρια χρόνια σχημάτισε τα Ιμαλάια και ο «μηχανισμός» των τεκτονικών πλακών παραμένει ο κύριος λόγος που το Έβερεστ... συνεχίζει να ψηλώνει.



Αλλά το υδάτινο δίκτυο του ποταμού Αρούν είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στην άνοδο των βουνών, είπε η ομάδα του UCL.



Καθώς ο Αρούν ρέει μέσα από τα Ιμαλάια, αφαιρεί υλικό - την κοίτη του ποταμού σε αυτήν την περίπτωση - από τον φλοιό της Γης. Αυτό μειώνει τη δύναμη στον μανδύα (το επόμενο στρώμα κάτω από τον φλοιό), με αποτέλεσμα την ώθηση προς τα πάνω.



Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Nature Geoscience, προσθέτει ότι αυτή η ανοδική δύναμη ώθησης προκαλεί το Έβερεστ και άλλες γειτονικές κορυφές, να κινηθούν προς τα πάνω.



Πάντως, ορισμένοι γεωλόγοι που δεν συμμετείχαν στη μελέτη είπαν ότι η θεωρία ήταν εύλογη, αλλά υπάρχουν πολλά στην έρευνα που ήταν ακόμα αβέβαια.



Το Έβερεστ βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Κίνας και Νεπάλ και το βόρειο τμήμα του βρίσκεται στην κινεζική πλευρά. Ο ποταμός Αρούν ρέει από το Θιβέτ στο Νεπάλ και στη συνέχεια συγχωνεύεται με δύο άλλους ποταμούς για να γίνει ο Κόζι, ο οποίος στη συνέχεια εισέρχεται στη βόρεια Ινδία για να συναντήσει τον Γάγγη.

Το Έβερεστ είναι η ψηλότερη κορυφή της οροσειράς των Ιμαλαΐων και η κορυφή της, το υψηλότερο σημείο της Γης πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε υψόμετρο 8.848,86 μέτρων, και βρίσκεται στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας.

