Ο φετινός Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας εστιάζει στην «κοινωνική μηχανική», δηλαδή σε μεθόδους όπως η αντιποίηση ταυτότητας, το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» ή οι ψεύτικες προσφορές, στις οποίες καταφεύγουν όλο και συχνότερα οι απατεώνες για να εξαπατήσουν τα θύματά τους ώστε να προβούν σε ορισμένες ενέργειες στο διαδίκτυο ή να τους δώσουν ευαίσθητες και προσωπικές πληροφορίες.

Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας είναι μια ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την κυβερνοασφάλεια και για τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τον Ευρωπαϊκό Μήνα Κυβερνοασφάλειας διοργανώνοντας εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη καθ’ όλο τον Οκτώβριο. Το καλύτερο και πιο καινοτόμο υλικό ενημέρωσης για την κυβερνοασφάλεια βραβεύεται.

Η εναρκτήρια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών στις Βρυξέλλες στις 2-4 Οκτωβρίου. Όσοι εγγραφούν θα μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να συμμετάσχουν σε αυτή διαδικτυακά.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, δήλωσε σχετικά: «Κάθε Οκτώβριο ζητούμε από τους πολίτες να είναι σε εγρήγορση όταν πλοηγούνται στο διαδίκτυο. Οι δράστες γίνονται όλο και πιο δημιουργικοί στην προσπάθειά τους να εξαπατήσουν, να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη των άλλων και να ενθαρρύνουν τα άτομα, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να μοιραστούν πληροφορίες. Οι κυβερνοαπειλές μεταβάλλονται συνεχώς και θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για το πώς μπορούμε να είμαστε ασφαλείς στο διαδίκτυο. »

Το Ευρωβαρόμετρο για τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2024, υπογραμμίζει την ανάγκη ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για την κυβερνοασφάλεια, ιδίως από τη σκοπιά των επιχειρήσεων της ΕΕ. Η Ακαδημία Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας της Επιτροπής, μια πλατφόρμα που συγκεντρώνει μαθήματα και πρωτοβουλίες για τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας από όλη την Ευρώπη, είναι προσβάσιμη σε όλους στο διαδίκτυο.

