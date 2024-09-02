Starliner: «Περίεργο θόρυβο» άκουσαν οι αστροναύτες που έχουν εγκλωβιστεί στο διάστημα

Ανησυχία προκαλεί ο περίεργος θόρυβος που εντόπισε το Σάββατο στη διαστημική κάψουλα Starliner ο Μπουτς Γουίλμορ, ένας από τους δύο αστροναύτες που έχουν εγκλωβιστεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Ο Μπουτς Γουίλμορ και η Σούνι Ουίλιαμς επρόκειτο να παραμείνουν για οκτώ ημέρες στον ISS, αλλά θα παραμείνουν τελικά οκτώ μήνες, αφού η σωρεία τεχνικών δυσκολιών που ανέκυψαν στο της διαστημικό σκάφος της Boeing οδήγησαν στη δύσκολη απόφαση να μην χρησιμοποιηθεί για να φέρει πίσω στη Γη τους δύο Αμερικανούς αστροναύτες. Οι δύο αστροναύτες θα επιστρέψουν στη Γη με διαστημικό σκάφος της SpaceX του Ίλον Μασκ τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για ένα ακόμη πλήγμα στο κύρος της Boeing, που ήδη αντιμετωπίζει επανειλημμένες αποτυχίες στα αεροσκάφη της.



Σύμφωνα με την Daily Mail, o Γουίλμορ ανέφερε το περασμένο Σάββατο στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον την ανησυχία του για την ύπαρξη ενός «παράξενου» θορύβου, λίγες μέρες προτού το η κάψουλα ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής στη γη χωρίς πλήρωμα.



«Έχω μια ερώτηση για το Starliner. Ακούγεται ένας παράξενος θόρυβος από το ηχείο. Δεν ήξερα αν μπορείτε να συνδεθείτε στο Starliner... Δεν ξέρω τι τον προκαλεί», είπε ο Γουίλμορ. Μετά από δύο προσπάθειες, το Διαστημικό Κέντρο κατέγραψε τον ήχο.



«Μπουτς, αυτό πέρασε. Ήταν κάτι σαν παλλόμενος θόρυβος, σχεδόν σαν πινγκ σόναρ» τονίστηκε από τη Γη. «Θα σας αφήσω όλους να ξύσετε τα κεφάλια σας και να δείτε αν μπορείτε να καταλάβετε τι συμβαίνει» απάντησε ο Γουίλμορ.



Ο Καναδός πρώην αστροναύτης Κρις Χάντφινλτ, που έχει διατελέσει διοικητής του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, εξέφρασε την ανησυχία του για το περίεργο γεγονός. «Υπάρχουν αρκετοί θόρυβοι που θα προτιμούσα να μην ακούω μέσα στο διαστημόπλοιό μου, συμπεριλαμβανομένου αυτού που κάνει τώρα το Boeing Starliner» έγραψε στο X, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με το αντίστοιχο ηχητικό.



