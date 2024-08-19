Η Σούνι Γουίλιαμς και ο Μπάρι Γουίλμορ υποτίθεται πως θα έμεναν μόνο για μία βδομάδα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Πλέον όμως έχουν περάσει σχεδόν τρεις μήνες που οι αστροναύτες βρίσκονται στο Διάστημα, αφότου το διαστημόπλοιό τους παρουσίασε βλάβες. Είναι ακόμη άγνωστο το πότε ακριβώς θα καταφέρουν να επιστρέψουν στη Γη. Η NASA καλείται να λάβει μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις στην ιστορία της – και η σχετική προθεσμία ολοκληρώνεται στα τέλη του μήνα.



Πριν την έναρξη της δοκιμαστικής αυτής πτήσης στις αρχές Ιουνίου όλα φαίνονταν να κυλούν φυσιολογικά. Κατά την πτήση του διαστημοπλοίου Starliner οι δύο αστροναύτες έφτασαν με ασφάλεια στον σταθμό, ωστόσο προέκυψαν κάποια προβλήματα. Υπήρξαν διαρροές ηλίου και βλάβες σε ορισμένους προωθητήρες, με αποτέλεσμα η επιστροφή των δύο αστροναυτών να ακυρωθεί. Έκτοτε η Γουίλιαμς και ο Γουίλμορ περιμένουν στον διαστημικό σταθμό.

Το δύσκολο δίλημμα της NASA

Η NASA καλείται να λάβει μία πολύ σοβαρή απόφαση. Το ερώτημα είναι: θα μπορέσουν οι δύο αστροναύτες να επιστρέψουν με το Starliner στη Γη; Οι ομάδες της NASA και της παραγωγού εταιρείας Boeing κάνουν διάφορες δοκιμές εδώ και εβδομάδες, τόσο στο Διάστημα όσο και στη Γη, με τον Κεν Μπάουερσοξ της NASA να δηλώνει πως γίνεται «σπουδαία δουλειά» - αλλά και κάποιες «οδυνηρές συζητήσεις».



Τα δύο πιθανότερα ενδεχόμενα είναι τα εξής: μία επικίνδυνη επιστροφή των αστροναυτών με το Starliner ή μετεπιβίβαση στο διαστημόπλοιο Crew Dragon. Στην πρώτη περίπτωση τα προβλήματα που έχουν προκύψει με το Starliner θα πρέπει πρώτα να λυθούν – κάτι που προφανώς δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής.



Στην άλλη εναλλακτική το Starliner θα μπορούσε να επιστρέψει στη Γη χωρίς τους δύο αστροναύτες, ένα εγχείρημα για το οποίο θα απαιτούνταν εκτεταμένες αλλαγές και αναδιαμόρφωση του λογισμικού του διαστημοπλοίου. Το Crew Dragon θα μπορούσε να εκτοξευτεί στη συνέχεια με δύο αντί για τέσσερις αστροναύτες, να πάρει τη Γουίλιαμς και τον Γουίλμορ και εν τέλει το πλήρωμα να επιστρέψει στη Γη στις αρχές του 2025. Σε αυτήν την περίπτωση οι δύο αστροναύτες θα χρειαστούν και καινούριες στολές, μιας και αυτές που έχουν δεν είναι κατάλληλες και για να πετάξουν με το Crew Dragon.

«Απόφαση με βάση τα δεδομένα»

«Δεν θέλουμε να πάρουμε μία απόφαση με βάση το συναίσθημα», λέει ο Μπάουερσοξ, «αλλά αποκλειστικά με βάση τα δεδομένα». Η τελική απόφαση εξαρτάται από τον επικεφαλής της NASA, τον Μπίλι Νέλσον. Σε ανάρτησή του στο X ο Νέλσον τονίζει πως ύψιστη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των αστροναυτών.



Η 58χρονη Γουίλιαμς και ο 61χρονος Γουίλμορ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιμένουν κι άλλο στον ISS. Ακόμη και αν πετάξουν τελικά με το Starliner, αυτό θα μπορεί να γίνει το νωρίτερο τον Σεπτέμβριο – ενώ με το Crew Dragon πιθανώς τον Φεβρουάριο. Ευτυχώς οι δύο αστροναύτες είναι έμπειροι και έχουν βρεθεί και άλλες φορές στο Διάστημα.

Μία σημαντική βοήθεια για τον ISS

«Σε τέτοιες δοκιμαστικές πτήσης ξέρει κανείς πάντα πως υπάρχει περίπτωση να κρατήσουν περισσότερο», αναφέρει ο Τζόελ Μονταλμπάνο από τη NASA. «Οι δύο αστροναύτες όμως είναι καλά, έχουν ενσωματωθεί με τους υπόλοιπους αστροναύτες του σταθμού». Βέβαια, «όλα αυτά είναι φυσικά δύσκολα για τα μέλη του πληρώματος και τις οικογένειές τους, το ξέρουμε αυτό. Αλλά είναι επαγγελματίες αστροναύτες και κάνουν σπουδαία δουλειά».



Η Γουίλιαμς και ο Γουίλμορ προσφέρουν σημαντική βοήθεια στον ISS, όπως επισημαίνει συνεχώς η NASA – καταναλώνουν όμως και περισσότερες προμήθειες, όπως τρόφιμα και είδη υγιεινής.

Έχει μέλλον το Starliner;

Τι μέλλει γενέσθαι όμως και με το Starliner; Το συγκεκριμένο διαστημόπλοιο σχεδιάστηκε από την Boeing για λογαριασμό της NASA, με σκοπό να μεταφέρει αστροναύτες στον ISS για αρκετά χρόνια – ως μία δεύτερη εναλλακτική στο Crew Dragon της SpaceX, το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια.



Στο παρελθόν το Starliner είχε παρουσιάσει και άλλες φορές προβλήματα. Το 2019 στην πρώτη, μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση το σκάφος δεν έφτασε καν στον ISS και παρ' ότι η δεύτερη πτήση το 2022 ήταν επιτυχημένη, το διαστημόπλοιο εμφάνισε ξανά προβλήματα που οδήγησαν σε σειρά αναβολών στις προγραμματισμένες πτήσεις του.



Ο Μπάουερσοξ τονίζει πάντως πως η NASA θέλει να επιμείνει στη διατήρηση δύο συστημάτων μεταφοράς. Τα προβλήματα μπορούν να λυθούν και, όταν αυτό συμβεί, «το μέλλον του Starliner θα είναι λαμπρό».



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

