Ιδιαίτερη για τους παρατηρητές του ουρανού θα να είναι αυτή η εβδομάδα καθώς επτά πλανήτες - ο Άρης, ο Δίας, ο Ουρανός, η Αφροδίτη, ο Ποσειδώνας, ο Ερμής και ο Κρόνος αναμένεται να είναι ορατοί για λίγο στον ουρανό τις βραδινές ώρες.

Όπως μεταδίδει το BBC, αυτό το φαινόμενο, γνωστό ως «παρέλαση πλανητών» είναι ένα σπάνιο θέαμα και θα είναι η τελευταία φορά που επτά πλανήτες θα είναι ορατοί ταυτόχρονα μέχρι το 2040.

Η καλύτερη ευκαιρία για να δει κάποιος όσο το δυνατόν περισσότερους πλανήτες σύμφωνα με το BBC, αναμένεται να είναι αμέσως μετά τη δύση του ηλίου την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Τέσσερις από τους πλανήτες - ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Δίας και ο Άρης - θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι. Ο Κρόνος θα είναι πιο δύσκολο να φανεί γιατί θα είναι χαμηλά στον ορίζοντα ενώ θα χρειαστεί τηλεσκόπιο για να εντοπιστούν οι άλλοι δύο πλανήτες - ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας.

Don't forget to look up! All this month, there's a planet parade visible for all to see: https://t.co/eCHLA2yCXh https://t.co/BITPD7QAAO — NASA (@NASA) January 26, 2025

Ready for a planetary parade? 🪐



This week, the evening sky will showcase a captivating alignment of the five brightest planets (Mars, Jupiter, Venus, Mercury, and Saturn) along with the more distant Uranus and Neptune.



📸 NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute pic.twitter.com/L4nsHxLdQi — Canadian Space Agency (@csa_asc) February 24, 2025

Για μια σπάνια ευκαιρία θέασής του κάνει λόγο ο Δρ Edward Bloomer, αστρονόμος στο Royal Observatory Greenwich.

Καθώς ο ήλιος δύει, ο Κρόνος και ο Ερμής θα δύουν επίσης, καθιστώντας δύσκολη τη θέασή τους. «Έχετε πραγματικά μόνο λίγα λεπτά μετά τη δύση του ηλίου για να τους ''προλάβετε'' πριν κατευθυνθούν κάτω από τον ορίζοντα. Μετά από αυτό, θα μπορείτε ακόμα να βλέπετε καθαρά την Αφροδίτη, τον Δία και τον Άρη για πολύ περισσότερο χρόνο», πρόσθεσε ο Δρ Bloomer.

Η Αφροδίτη και ο Δίας θα είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν λόγω της φωτεινότητάς τους, ενώ ο Άρης θα έχει μια ξεχωριστή κοκκινωπή απόχρωση,σύμφωνα με το BBC.

«Ο Ουρανός είναι τεχνικά ορατός με γυμνό μάτι, αλλά θα χρειαστείτε τέλεια όραση και ιδανικές συνθήκες», εξηγεί ο Δρ Bloomer.

Για να βελτιωθούν οι πιθανότητες κάποιος να δει όσο το δυνατόν περισσότερους πλανήτες, ο Δρ Bloomer συμβουλεύει αυτό να γίνει από μία τοποθεσία με καθαρή θέα στον ορίζοντα και ελάχιστη φωτορύπανση.

«Αν απλώς βγείτε από την κουζίνα σας στον πίσω κήπο σας, θα χρειαστείτε χρόνο για να προσαρμοστείτε στα επίπεδα φωτός. Δώστε λίγο χρόνο - τα μάτια σας χρειάζονται περίπου μισή ώρα για να προσαρμοστούν πλήρως», είπε ο Δρ Bloomer και πρόσθεσε: «Αποφύγετε να κοιτάτε το τηλέφωνό σας, νιώστε άνετα και βεβαιωθείτε ότι έχετε μια ανεμπόδιστη θέα στον ορίζοντα.»

Αν και αυτή είναι μια συναρπαστική ευκαιρία, ο Dr Bloomer ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κοιτάζουν συχνά τον ουρανό τη νύχτα.

«Δείτε πώς αλλάζουν τα πράγματα», είπε, προσθέτοντας ότι η παρατήρηση των ουρανών είναι «μια ευκαιρία να παρακολουθήσετε τη συνεχιζόμενη μηχανική του ηλιακού συστήματος που λειτουργεί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.