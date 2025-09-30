Στα 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια αυξήθηκαν τα έσοδα της OpenAI το πρώτο εξάμηνο του 2025, περίπου 16% περισσότερα από τα έσοδα που πραγματοποίησε συνολικά πέρυσι, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Information τη Δευτέρα, το οποίο επικαλείται οικονομικά στοιχεία που δόθηκαν στους μετόχους.

Η OpenAI ανέφερε ότι ξόδεψε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σε μεγάλο βαθμό λόγω των δαπανών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και για τη λειτουργία του ChatGPT, προσθέτει το δημοσίευμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως το δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

