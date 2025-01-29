Στην αντεπίθεση έχουν περάσει η Microsoft και η OpenAI κατά της κινεζικής DeepSeek. Συγκεκριμένα, η αμερικανική εταιρεία ισχυρίστηκε ότι έχει αποδείξεις ότι η κινεζική νεοφυής επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποίησε δεδομένα από το μοντέλο της για να εκπαιδεύσει το chatbot της, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η εταιρεία επικαλέστηκε την «απόσταξη», μια μέθοδο κατά την οποία μικρότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης βελτιώνονται μαθαίνοντας από μεγαλύτερα και πιο προηγμένα μοντέλα. Όμως, οι όροι του OpenAI απαγορεύουν τη χρήση των αποτελεσμάτων του για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών συστημάτων ΑΙ, εγείροντας ανησυχίες για παραβιάσεις της πνευματικής της ιδιοκτησίας.

«Γνωρίζουμε ότι οι εταιρείες με έδρα την Κίνα - και άλλες - προσπαθούν συνεχώς να "αποστάζουν" τα μοντέλα των κορυφαίων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ», δήλωσε η εταιρεία.

«Ως ο κορυφαίος κατασκευαστής τεχνητής νοημοσύνης, συμμετέχουμε σε αντίμετρα για την προστασία της πνευματικής μας ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης μιας προσεκτικής διαδικασίας για το ποιες δυνατότητες θα συμπεριλάβουμε στα μοντέλα που κυκλοφορούν. Και πιστεύουμε ότι καθώς προχωράμε μπροστά είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεργαζόμαστε στενά με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την καλύτερη δυνατή προστασία των πιο ικανών μοντέλων από τις προσπάθειες των αντιπάλων και των ανταγωνιστών να πάρουν την αμερικανική τεχνολογία», επισήμανε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Παράλληλα, και το Bloomberg μετέδωσε πως η Microsoft Corp. και η OpenAI διερευνούν κατά πόσον τα δεδομένα που εξάγονται από την τεχνολογία της OpenAI αποκτήθηκαν με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο από μια ομάδα που συνδέεται με την DeepSeek.

Η Microsoft, τεχνολογικός εταίρος της OpenAI και μεγαλύτερος επενδυτής της, ενημέρωσε την OpenAI σχετικά με την δραστηριότητα της ομάδας αυτής.

Μια τέτοια δραστηριότητα όπως εξηγεί το Bloomberg, εκτός του ότι παραβιάζει τους όρους παροχής υπηρεσιών του OpenAI, μπορεί να υποδεικνύει ότι η ομάδα ενήργησε για να καταργήσει τους περιορισμούς του OpenAI για να αποκτήσει τα δεδομένα, αναφέρουν πηγές.

Και ο Ντέιβιντ Σακς, τσάρος της τεχνητής νοημοσύνης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι υπάρχουν «σημαντικές αποδείξεις» ότι η DeepSeek στηρίχθηκε στην παραγωγή των μοντέλων του OpenAI για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της δικής της τεχνολογίας.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Σακς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν σημαντικές αποδείξεις ότι αυτό που έκανε η DeepSeek είναι πως απέσπασε γνώση από τα μοντέλα της OpenAI και δεν νομίζω ότι η OpenAI είναι πολύ χαρούμενο γι' αυτό», επισήμανε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

