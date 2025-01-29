Αρχαία υπόγεια πόλη ανακαλύφθηκε στο Ιράν

Μία υπόγεια δαιδαλώδης πόλη, με σήραγγες, δωμάτια και ένα υδραγωγείο ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην αρχαία πόλη Αμπαρκούχ, στην επαρχία Γιαζντ του Ιράν.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν την υπόγεια πόλη κάτω από πέντε κτίρια του ιστορικού χώρου (κεντρική φωτογραφία), η οποία τους παρέχει πολύτιμες γνώσεις για τις αρχαίες μεθόδους αρχιτεκτονικής, τη διαχείριση του νερού και την καθημερινή ζωή.

Οι μικροί πέτρινοι θάλαμοι που ανακαλύφθηκαν κάτω από τα βραχώδη θεμέλια των ιστορικών σπιτιών του Αμπαρκούχ είχαν πιθανότατα πρακτικές χρήσεις, όπως τα να χρησιμοποιούνται ως καταφύγια σε περόδους πολέμων.

Το πιο εντυπωσιακό εύρυμα είναι ένα πέτρινο υδραγωγείο. Ο σχεδιασμός του επέτρεπε στο νερό να ρέει μέσα από τις υπόγειες σήραγγες, διατηρώντας χαμηλή τη θερμοκρασία στους υπόγειους χώρους—κάτι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τους θερινούς μήνες.

Το πλήρες μέγεθος της υπόγειας πόλης παραμένει άγνωστο, καθώς οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν να εικάζουν ότι ενδέχεται να ανακαλυφθούν επιπλέον δομές.

Ο κυβερνήτης του Αμπαρκούχ, Hossein Hatami, ανέφερε ότι 60.000 τετραγωνικά μέτρα των ιστορικών δομών της πόλης, από το σύνολο των 170.000 τετραγωνικών μέτρων, καλύπτονται από υπόγεια κανάλια.

Η περιοχή του Αμπαρκούχ είναι μία από τις πλουσιότερες πολιτιστικά περιοχές του Ιράν και η ανακάλυψη αυτής της υπόγειας πόλης αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στη μακρά λίστα των ιστορικών ευρημάτων.

