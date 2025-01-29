Η ιταλική αρχή προστασίας δεδομένων έβαλε στο στόχαστο την DeepSeek - Έχει προθεσμία 20 μερών να δώσει απαντήσεις

Η αρχή προστασίας δεδομένων της Ιταλίας ζητά από την κινεζική startup τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek επίσημες απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα δεδομένα των Ιταλών χρηστών όταν χρησιμοποιούν την εφαρμογή AI chatbot της, σύμφωνα με το Politico.

Η αρχή που είναι γνωστή ως Garante ανέφερε ότι έστειλε στην DeepSeek αιτήματα για να αποκαλύψει ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει, από πού προέρχονται, πώς χρησιμοποιούνται, ποια νομική βάση έχει για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται σε διακομιστές στην Κίνα.

Η κινεζική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης αναδείχθηκε σε σκληρό ανταγωνιστή των ηγετών του κλάδου, όπως η OpenAI, αυτό το Σαββατοκύριακο, όταν λάνσαρε ένα ανταγωνιστικό μοντέλο για το ChatGPT, το Gemini της Google και άλλα κορυφαία chatbots τεχνητής νοημοσύνης. Η DeepSeek ισχυρίστηκε ότι το εργαλείο της δημιουργήθηκε σε ένα κλάσμα του κόστους των άλλων.

Η έκδοση της DeepSeek προκάλεσε πανικό στον κλάδο στις ΗΠΑ, με τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου να καταγράφουν μεγάλες απώλειες τη Δευτέρα. Οι επικριτές επεσήμαναν τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια που σχετίζονται με μια τόσο δημοφιλή κινεζική εφαρμογή. Στην Ευρώπη, εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή αποθηκεύει ευαίσθητα και προσωπικά δεδομένα στην Κίνα.

Η ιταλική ρυθμιστική αρχή είναι η πρώτη ευρωπαϊκή αρχή που αναφέρει ότι βάζει στο στόχαστρο την εφαρμογή. Η DeepSeek έχει προθεσμία 20 ημερών για να απαντήσει στις ερωτήσεις, δηλαδή η προθεσμία λήγει στις 17 Φεβρουαρίου.

Οι καταναλωτικές οργανώσεις Euroconsumers και Altroconsumo της Ιταλίας ανέφεραν ότι είχαν ενημερώσει νωρίτερα την αρχή για το ότι πίστευαν ότι ο χειρισμός των δεδομένων της DeepSeek παραβίαζε τους κανόνες της ΕΕ.

Οι ρυθμιστικές αρχές προστασίας δεδομένων της Ιταλίας δεν είναι άγνωστες στην επιβολή μέτρων κατά των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. Σημειώνεται ότι απαγόρευσαν για λίγο την ChatGPT για υποτιθέμενες παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής, όταν η εφαρμογή τράβηξε την παγκόσμια προσοχή το 2023. Τον Δεκέμβριο επέβαλε πρόστιμο ύψους 15 εκατ. ευρώ στη μητρική εταιρεία OpenAI.

