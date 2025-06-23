Η εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης DeepSeek παρέχει δεδομένα χρηστών στην κινεζική κυβέρνηση, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters, προσθέτοντας ότι η κινεζική τεχνολογική startup προσπάθησε να χρησιμοποιήσει εταιρείες βιτρίνας της Νοτιοανατολικής Ασίας για να αποκτήσει πρόσβαση σε ημιαγωγούς υψηλής τεχνολογίας που δεν μπορούν να αποσταλούν στην Κίνα σύμφωνα με τους αμερικανικούς κανόνες.

Η DeepSeek με έδρα τη Χανγκτσόου προκάλεσε σοκ στον κόσμο της τεχνολογίας τον Ιανουάριο, υποστηρίζοντας ότι τα μοντέλα συλλογισμού τεχνητής νοημοσύνης της ήταν εφάμιλλα ή καλύτερα από τα κορυφαία μοντέλα της αμερικανικής βιομηχανίας.

«Καταλαβαίνουμε ότι η DeepSeek έχει παράσχει πρόθυμα και πιθανότατα θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις πληροφοριών της Κίνας», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Reuters σε συνέντευξή του.

«Αυτή η προσπάθεια υπερβαίνει την πρόσβαση σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της DeepSeek με ανοιχτό κώδικα», δήλωσε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η αξιολόγηση της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με τις δραστηριότητες της DeepSeek και τους δεσμούς της με την κινεζική κυβέρνηση δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως και έρχεται εν μέσω ενός ευρείας κλίμακας εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας.

Μεταξύ των ισχυρισμών, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η DeepSeek μοιράζεται πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία χρηστών με τον μηχανισμό επιτήρησης του Πεκίνου.

Η κινεζική νομοθεσία απαιτεί από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κίνα να παρέχουν δεδομένα στην κυβέρνηση όταν τους ζητηθεί. Αλλά η υπόνοια ότι η DeepSeek το κάνει ήδη αυτό είναι πιθανό να εγείρει ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και άλλες ανησυχίες για τα δεκάδες εκατομμύρια καθημερινών χρηστών της εταιρείας παγκοσμίως. Οι ΗΠΑ διατηρούν επίσης περιορισμούς σε εταιρείες που πιστεύουν ότι συνδέονται με το στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα της Κίνας.

Αμερικανοί νομοθέτες έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι η DeepSeek διαβιβάζει τα δεδομένα των αμερικανών χρηστών στην Κίνα μέσω «υποδομών backend» που συνδέονται με την China Mobile, έναν κινεζικό κρατικό κολοσσό τηλεπικοινωνιών.

Η εταιρεία αναφέρεται επίσης περισσότερες από 150 φορές σε αρχεία προμηθειών για τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό της Κίνας και άλλες οντότητες που συνδέονται με την κινεζική αμυντική βιομηχανική βάση, δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η DeepSeek είχε παράσχει τεχνολογικές υπηρεσίες σε ερευνητικά ιδρύματα του PLA.

Ο αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι η εταιρεία χρησιμοποιούσε παρακάμψεις στους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών για να αποκτήσει πρόσβαση σε προηγμένα αμερικανικά τσιπ.

Η DeepSeek έχει πρόσβαση σε «μεγάλες ποσότητες» των high-end τσιπ H100 της αμερικανικής εταιρείας NVΙDΙA.O της Nvidia, δήλωσε ο αξιωματούχος. Από το 2022 τα εν λόγω τσιπ τελούν υπό αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς λόγω των ανησυχιών της Ουάσινγκτον ότι η Κίνα θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει για να προωθήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

«Η DeepSeek επιδίωξε να χρησιμοποιήσει εταιρείες βιτρίνας στη Νοτιοανατολική Ασία για να παρακάμψει τους εξαγωγικούς ελέγχους και η DeepSeek επιδιώκει να αποκτήσει πρόσβαση σε κέντρα δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία για να έχει απομακρυσμένη πρόσβαση στα αμερικανικά τσιπ», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος αρνήθηκε να πει αν η DeepSeek είχε αποφύγει επιτυχώς τους ελέγχους εξαγωγών ή να προσφέρει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εταιρείες - βιτρίνες.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν περαιτέρω ελέγχους εξαγωγών ή κυρώσεις κατά της DeepSeek, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το υπουργείο δεν έχει «τίποτα να ανακοινώσει αυτή τη στιγμή».

Το υπουργείο Εξωτερικών και το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δεν απάντησαν σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

«Δεν υποστηρίζουμε μέρη που έχουν παραβιάσει τους εξαγωγικούς ελέγχους των ΗΠΑ ή βρίσκονται στους καταλόγους οντοτήτων των ΗΠΑ», ανέφερε εκπρόσωπος της Nvidia σε έτοιμη δήλωση, προσθέτοντας ότι «με τους τρέχοντες εξαγωγικούς ελέγχους, είμαστε ουσιαστικά εκτός της αγοράς κέντρων δεδομένων της Κίνας, η οποία εξυπηρετείται πλέον μόνο από ανταγωνιστές όπως η Huawei».

Η DeepSeek δήλωσε ότι δύο από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της, τα οποία στελέχη της Silicon Valley και μηχανικοί αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών έχουν επαινέσει - τα DeepSeek-V3 και DeepSeek-R1 - είναι εφάμιλλα των πιο προηγμένων μοντέλων OpenAI και META.O της Meta.

Ωστόσο, οι ειδικοί της τεχνητής νοημοσύνης εξέφρασαν σκεπτικισμό, υποστηρίζοντας ότι το πραγματικό κόστος εκπαίδευσης των μοντέλων ήταν πιθανότατα πολύ υψηλότερο από τα 5,58 εκατομμύρια δολάρια που δήλωσε η startup ότι δαπανήθηκαν για υπολογιστική ισχύ.

Επιδιώκει πρόσβαση στα αμερικανικά τσιπ

Το Reuters έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ερευνούσαν αν η DeepSeek είχε πρόσβαση σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Η DeepSeek διαθέτει τσιπ H100 τα οποία προμηθεύτηκε αφού οι ΗΠΑ απαγόρευσαν στην Nvidia να πουλάει αυτά τα τσιπ στην Κίνα, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα, προσθέτοντας ότι ο αριθμός ήταν πολύ μικρότερος από τα 50.000 H100 που είχε ισχυριστεί ο διευθύνων σύμβουλος μιας άλλης startup AI ότι διαθέτει η DeepSeek σε συνέντευξή του στο CNBC τον Ιανουάριο.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τον αριθμό των τσιπ H100 που διαθέτει η DeepSeek.

«Η επανεξέτασή μας δείχνει ότι η DeepSeek χρησιμοποίησε νόμιμα αποκτηθέντα προϊόντα H800, όχι H100», δήλωσε εκπρόσωπος της Nvidia, απαντώντας σε ερώτημα του Reuters σχετικά με την υποτιθέμενη χρήση τσιπ H100 από την DeepSeek.

Τον Φεβρουάριο, η Σιγκαπούρη απήγγειλε κατηγορίες σε τρεις άνδρες για απάτη σε μια υπόθεση που τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης συνέδεσαν με τη διακίνηση προηγμένων τσιπ της Nvidia από την πόλη της Σιγκαπούρης στην DeepSeek.

Η Κίνα είναι επίσης ύποπτη για την εξεύρεση τρόπων χρήσης προηγμένων αμερικανικών τσιπ εξ αποστάσεως.

Ενώ η εισαγωγή προηγμένων τσιπ της Nvidia στην Κίνα χωρίς άδεια παραβιάζει τους αμερικανικούς εξαγωγικούς κανόνες, οι κινεζικές εταιρείες εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στα ίδια τσιπ εξ αποστάσεως σε κέντρα δεδομένων σε χώρες χωρίς περιορισμούς.

Οι εξαιρέσεις είναι όταν μια κινεζική εταιρεία βρίσκεται σε εμπορική μαύρη λίστα των ΗΠΑ ή όταν ο εξαγωγέας των τσιπ γνωρίζει ότι η κινεζική εταιρεία χρησιμοποιεί τα τσιπ της για να βοηθήσει στην ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν τοποθετήσει ακόμη την DeepSeek σε καμία εμπορική μαύρη λίστα των ΗΠΑ και δεν έχουν ισχυριστεί ότι η Nvidia είχε γνώση της εργασίας της DeepSeek με τον κινεζικό στρατό.

Το υπουργείο Εμπορίου της Μαλαισίας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι διερευνά κατά πόσον μια ανώνυμη κινεζική εταιρεία στη χώρα χρησιμοποιούσε διακομιστές εξοπλισμένους με τσιπ της Nvidia για την εκπαίδευση μοντέλων μεγάλων γλωσσών και ότι εξετάζει κατά πόσον έχει παραβιαστεί οποιοσδήποτε εγχώριος νόμος ή κανονισμός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.