Κορυφαία στελέχη σε μερικές από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες προειδοποιούν τους εργαζόμενους τους: Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί απειλή για την εργασία σας.

Διευθύνοντες σύμβουλοι από την Amazon έως την IBM, την Salesforce και την JPMorgan Chase λένε στους εργαζόμενους τους να προετοιμαστούν για αλλαγές, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη είτε θα αλλάξει, είτε θα καταργήσει τις θέσεις εργασίας τους στο μέλλον.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα «βελτιώσει την τοποθέτηση αποθεμάτων, την πρόβλεψη της ζήτησης και την αποτελεσματικότητα των ρομπότ μας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Amazon, Andy Jassy, σε υπόμνημα την Τρίτη, το οποίο προέβλεπε ότι το εταιρικό εργατικό δυναμικό της εταιρείας του θα συρρικνωθεί «τα επόμενα χρόνια». Στο ίδιο μήκος κύματος και άλλα κορυφαία στελέχη που πρόσφατα έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο εργασίας.

Οι οικονομολόγοι λένε ότι δεν υπάρχουν ακόμη ισχυρά σημάδια ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη οδηγεί σε εκτεταμένες απολύσεις σε όλους τους κλάδους. Υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι οι εργαζόμενοι σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την Τεχνητή Νοημοσύνη στις δουλειές τους και η τεχνολογία αρχίζει να μετασχηματίζει ορισμένους ρόλους, όπως τον προγραμματισμό υπολογιστών, το μάρκετινγκ και την εξυπηρέτηση πελατών. Ταυτόχρονα, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι πιέζονται να δείξουν ότι υιοθετούν τη νέα τεχνολογία και επιτυγχάνουν αποτελέσματα - δίνοντας κίνητρα για προβλέψεις που τραβούν την προσοχή τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετη αβεβαιότητα για τους εργαζόμενους.

«Είναι ένα μήνυμα προς τους μετόχους και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου όσο και προς τους εργαζομένους», δήλωσε σε σχετικά με τις ανακοινώσεις των Διευθύνοντων Συμβούλων, η Molly Kinder, μέλος του Brookings Institution που μελετά τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι όταν μια εταιρεία κάνει μια τολμηρή δήλωση για την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι άλλες συνήθως ακολουθούν. «Προβάλλεις ότι είσαι μπροστά, ότι αγκαλιάζεις το μέλλον και το υιοθετείς τόσο πολύ που το αποτύπωμα [της εταιρείας σου] θα φαίνεται διαφορετικό».

Ορισμένοι διευθύνοντες σύμβουλοι φοβούνται ότι μπορεί να απολυθούν από τη δουλειά τους εντός δύο ετών εάν δεν επιτύχουν μετρήσιμα επιχειρηματικά κέρδη που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με έρευνα της Harris Poll που διεξήχθη για την εταιρεία λογισμικού Dataiku.

Οι ηγέτες της τεχνολογίας έχουν εκπέμψει κάποιες ηχηρές προειδοποιήσεις - με βάση το ενδιαφέρον τους για την προώθηση της δύναμης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ταυτόχρονα, ο κλάδος μειώνει εργαζόμενους τα τελευταία χρόνια μετά από αρκετές προσλήψεις κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας του κορωνοϊού και τις αυξήσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Στην Amazon, ο Jassy είπε στους εργαζόμενους της εταιρείας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μειώσει «τα επόμενα χρόνια» ορισμένους εταιρικούς ρόλους, όπως τους εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών και τους προγραμματιστές λογισμικού, αλλά θα αλλάξει και την εργασία για όσους βρίσκονται στις αποθήκες της εταιρείας.

Η IBM, η οποία ανακοίνωσε πρόσφατα περικοπές θέσεων εργασίας, δήλωσε ότι αντικατέστησε μερικές εκατοντάδες εργαζόμενους με «agents» Τεχνητής Νοημοσύνης για επαναλαμβανόμενες εργασίες, όπως τον προγραμματισμό συνεντεύξεων. Τον Ιανουάριο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg, υπονόησε στο podcast του Joe Rogan ότι η εταιρεία κατασκευάζει Τεχνητή Νοημοσύνη που θα μπορούσε να είναι σε θέση να κάνει αυτό που κάνουν ορισμένοι εργαζόμενοι μέχρι το τέλος του έτους.

«Εμείς, στη Meta, καθώς και οι άλλες εταιρείες που εργάζονται σε αυτό, θα έχουμε μια Τεχνητή Νοημοσύνη που μπορεί ουσιαστικά να είναι ένα είδος μηχανικού μεσαίου επιπέδου στην εταιρεία σας», δήλωσε ο Zuckerberg. «Με την πάροδο του χρόνου θα φτάσουμε στο σημείο όπου μεγάλο μέρος του κώδικα στις εφαρμογές μας... θα κατασκευάζεται στην πραγματικότητα από μηχανικούς Τεχνητής Νοημοσύνης αντί για μηχανικούς».

Ο Dario Amodei, Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic που έφτιαξε το chatbot Claude, προέβλεψε τον περασμένο μήνα ότι οι μισές από όλες τις θέσεις εργασίας γραφείου για αρχάριους ενδέχεται να καταργηθούν λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης εντός πέντε ετών.

Στο ίδιο μήκος κύματος και άλλοι ηγέτες σε άλλους τομείς. Η Marianne Lake, Διευθύνουσα Σύμβουλος της JPMorgan για την καταναλωτική και κοινοτική τραπεζική, δήλωσε σε συνάντηση επενδυτών τον περασμένο μήνα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να βοηθήσει την τράπεζα να μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων σε διαδικαστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες που έχουν σχέση με τους λογαριασμούς κατά 10%. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της BT Group, Allison Kirkby, υπονόησε ότι οι πρόοδοι στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα σημάνουν μεγαλύτερες περικοπές στη βρετανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών.

Ακόμα και οι διευθύνοντες σύμβουλοι που απορρίπτουν την ιδέα της αντικατάστασης των ανθρώπων από την Τεχνητή Νοημοσύνη σε μαζική κλίμακα προειδοποιούν τους εργαζόμενους να προετοιμαστούν για αλλαγές. Ο Jensen Huang, Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, εταιρείας σχεδιασμού τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, δήλωσε τον περασμένο μήνα: «Δεν θα χάσετε τη δουλειά σας από μια Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά θα τη χάσετε από κάποιον που χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Google, Sundar Pichai, δήλωσε στο τεχνολογικό συνέδριο του Bloomberg αυτόν τον μήνα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα βοηθήσει τους μηχανικούς να είναι πιο παραγωγικοί, αλλά ότι η εταιρεία του θα προσθέσει περισσότερους μηχανικούς στην ομάδα της. Εν τω μεταξύ, η Microsoft σχεδιάζει περισσότερες απολύσεις εν μέσω μεγάλων επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ανέφερε το Bloomberg αυτή την εβδομάδα. Άλλοι ηγέτες στον τομέα της τεχνολογίας στις Shopify, Duolingo και Box έχουν πει στους εργαζόμενους ότι πλέον υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στις εργασίες τους και ορισμένοι θα παρακολουθούν τη χρήση της στο πλαίσιο αξιολογήσεων απόδοσης.

Ορισμένες εταιρείες έχουν υποδείξει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επιβραδύνει τις προσλήψεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Salesforce, Marc Benioff, πρόσφατα χαρακτήρισε την πρόγνωση της Amodei «ανησυχητική» σε μια τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη, αλλά στην ίδια τηλεδιάσκεψη, η επικεφαλής λειτουργιών και οικονομικής διευθύντρια Robin Washington δήλωσε ότι ένας agent της Τεχνητής Νοημοσύνης βοήθησε στη μείωση των αναγκών για προσλήψεις και στην εξοικονόμηση 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παρά τις προειδοποιήσεις των εταιρικών ηγετών, οι οικονομολόγοι δεν βλέπουν ακόμη ευρείες ενδείξεις ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη οδηγεί τους ανθρώπους στην ανεργία. «Έχουμε ελάχιστα στοιχεία για απολύσεις μέχρι στιγμής», δήλωσε η καθηγήτρια Laura Veldkamp του Columbia Business School, η έρευνα της οποίας διερευνά πώς η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις εταιρείες επηρεάζει την οικονομία.

Ορισμένοι ερευνητές υποδηλώνουν ότι υπάρχουν στοιχεία ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει ρόλο στη μείωση των θέσεων εργασίας για ορισμένες συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, όπως τον προγραμματισμό υπολογιστών, όπου τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης που παράγουν κώδικα έχουν γίνει στάνταρ. Ο Pichai της Google δήλωσε πέρυσι ότι περισσότερο από το ένα τέταρτο του νέου κώδικα στην εταιρεία προτάθηκε αρχικά από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πολλοί άλλοι εργαζόμενοι στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, για τα πάντα, από τη δημιουργία καμπανιών μάρκετινγκ έως την παροχή βοήθειας στην έρευνα - με ή χωρίς σχετική οδηγία από την εταιρεία. Το ποσοστό των Αμερικανών εργαζομένων που χρησιμοποιούν καθημερινά την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει διπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο στο 8%, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Gallup που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα. Όσοι τη χρησιμοποιούν τουλάχιστον κάποιες φορές την εβδομάδα αυξήθηκαν από 12% σε 19%.

Ορισμένοι ερευνητές Τεχνητής Νοημοσύνης λένε ότι η δημοσκόπηση μπορεί να μην αντικατοπτρίζει στην πραγματικότητα τον συνολικό αριθμό εργαζομένων που χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς πολλοί μπορεί να τη χρησιμοποιούν χωρίς να το λένε.

«Υποψιάζομαι ότι οι αριθμοί είναι στην πραγματικότητα υψηλότεροι», δήλωσε ο Ethan Mollick, συν-διευθυντής των Generative AI Labs του Wharton School of Business, επειδή ορισμένοι εργαζόμενοι αποφεύγουν να αποκαλύψουν τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ανησυχώντας ότι θα θεωρηθούν λιγότερο ικανοί ή ότι παραβιάζουν την εταιρική πολιτική. Μόνο το 30% των ερωτηθέντων στην έρευνα Gallup δήλωσαν ότι η εταιρεία τους είχε γενικές οδηγίες ή επίσημες πολιτικές για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το ChatGPT της OpenAI, ένα από τα πιο δημοφιλή chatbots, έχει περισσότερους από 500 εκατομμύρια εβδομαδιαίους χρήστες σε όλο τον κόσμο, δήλωσε η εταιρεία.

Δεν είναι ακόμη σαφές ποια οφέλη αποκομίζουν οι εταιρείες από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τους εργαζόμενους, δήλωσε ο Arvind Karunakaran, μέλος ΔΕΠ του Κέντρου Εργασίας, Τεχνολογίας και Οργάνωσης του Πανεπιστημίου Stanford.

«Η χρήση δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αξία», είπε. «Αυξάνει απλώς την παραγωγικότητα όσον αφορά την ταχύτερη εκτέλεση της ίδιας εργασίας από τους ανθρώπους ή μήπως οι άνθρωποι εκτελούν πλέον περισσότερες εργασίες υψηλής αξίας ως αποτέλεσμα;»

Η Lynda Gratton, καθηγήτρια στο London Business School, δήλωσε ότι οι προβλέψεις για τεράστια κέρδη παραγωγικότητας από την Τεχνητή Νοημοσύνη παραμένουν αναπόδεικτες.

«Αυτή τη στιγμή, οι εταιρείες τεχνολογίας προβλέπουν ότι θα υπάρξει αύξηση παραγωγικότητας 30%. Δεν το έχουμε βιώσει ακόμη αυτό και δεν είναι σαφές εάν αυτό το κέρδος θα προέλθει από τη μείωση του κόστους... ή επειδή οι άνθρωποι είναι πιο παραγωγικοί».

Ο ρυθμός υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης αναμένεται να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο εάν περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιήσουν προηγμένα εργαλεία όπως agents Τεχνητής Νοημοσύνης και τηρήσουν την υπόσχεσή τους για αυτοματοποίηση της εργασίας, δήλωσε ο Mollick. Τα εργαστήρια Τεχνητής Νοημοσύνης ελπίζουν να αποδείξουν ότι οι «agents» τους είναι αξιόπιστοι μέσα στον επόμενο χρόνο περίπου, κάτι που θα αποτελέσει μεγαλύτερη αναστάτωση για τις θέσεις εργασίας, είπε.

Ενώ η συζήτηση συνεχίζεται για το εάν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα καταργήσει ή θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, ο Mollick είπε ότι «η αλήθεια είναι πιθανώς κάπου στη μέση».

