Τα chatbots , όπως το ChatGPT, το Google Gemini και το Claude μπορούν να είναι ιδανικά για να σας βοηθήσουν σε κάποιες εργασίες, αλλά είναι επίσης ένα ναρκοπέδιο με πιθανές γκάφες.

Αρκεί να ρίξετε μια ματιά στη δημόσια αναρτημένη ροή συνομιλιών με το chatbot Meta AI. Κάποιοι συνομιλητές φάνηκε να μην γνωρίζουν ότι δημοσίευαν στο διαδίκτυο τις ερωτήσεις τους για ραντεβού ή συμβουλές για φοροδιαφυγή.

Η Washington Post παραθέτει 6 συμβουλές για να αποφύγετε τη λανυασμένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης:

1. Προσέξτε τι μοιράζεστε, μέρος πρώτο

Μια ειδική προειδοποίηση σχετικά με την εφαρμογή Meta AI chatbot: Υπάρχει ένα κουμπί «Μοιραστείτε» στην επάνω δεξιά γωνία της συνομιλίας σας. Εάν πατήσετε αυτή την επιλογή και στη συνέχεια «Δημοσίευση», η συνομιλία σας μπορεί να διοχετευτεί σε μια δημόσια ροή που μοιάζει με το Facebook και ονομάζεται Discover με μια ροή των συνομιλιών AI όλων των ατόμων.

Μερικοί άνθρωποι φαίνεται να χρησιμοποιούν κατά λάθος το Meta AI σαν ένα δημόσιο προσωπικό ημερολόγιο ή να κάνουν κλήσεις με την εφαρμογή. Να είστε προσεκτικοί. (Αυτή την εβδομάδα, η Meta πρόσθεσε μια προειδοποίηση αν πρόκειται να δημοσιεύσετε τη συνομιλία σας με AI στο διαδίκτυο, αν και δεν εμφανιζόταν σταθερά στην εφαρμογή).

2. Μην αναπτύσσετε συναισθήματα για τα chatbots

Τα chatbots έχουν σχεδιαστεί για να ακούγονται ανθρώπινα και να διεξάγουν συζητήσεις που ρέουν σαν ένα text gab fest με έναν παλιό φίλο. Ορισμένα chatbots μπορούν να παίξουν ρόλο ρομαντικού συντρόφου, συμπεριλαμβανομένων και σεξουαλικών συνομιλιών.

Αλλά μην ξεχνάτε ποτέ ότι ένα chatbot δεν είναι φίλος, εραστής ή υποκατάστατο των ανθρώπινων σχέσεων.

Αν νιώθετε μοναξιά ή αβεβαιότητα σε κοινωνικές καταστάσεις, δεν πειράζει να αστειευτείτε ή να εξασκηθείτε με την τεχνητή νοημοσύνη. Απλά φροντίστε να μεταφέρετε αυτές τις δεξιότητες στον πραγματικό κόσμο.

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να ζητήσετε από ένα chatbot να σας συστήσει οργανώσεις για άτομα της ηλικιακής σας ομάδας ή συμβουλές για τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων.

3. Αναγνωρίστε πότε μιλάτε με AI

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο καλή στο να μιμείται την ανθρώπινη φλυαρία που οι απατεώνες τη χρησιμοποιούν, ώστε να ξεκινήσουν συνομιλίες για να ξεγελάσουν κάποιους ανθρώπους να τους στείλουν χρήματα.

Για λόγους ασφαλείας, υποθέστε ότι όποιον συναντάτε μόνο στο διαδίκτυο δεν είναι αυτός που λέει, ιδίως σε ρομαντικές συζητήσεις ή επενδυτικές προτάσεις. Αν ερωτευτείτε κάποιον που δεν έχετε γνωρίσει ποτέ, σταματήστε και ρωτήστε ένα μέλος της οικογένειας ή έναν φίλο αν κάτι σας φαίνεται παράξενο.

4.Τα chatbots επινοούν περίεργα πράγματα

Τα chatbots επινοούν συνεχώς πράγματα. Έχουν επίσης σχεδιαστεί για να είναι φιλικά και ευχάριστα, ώστε να περνάτε περισσότερο χρόνο χρησιμοποιώντας τα.

Ο συνδυασμός αυτός οδηγεί μερικές φορές στο να επινοούν πράγματα, όπως η συνάδελφος της Washington Post που διαπίστωσε ότι το ChatGPT της OpenAI επινόησε αποσπάσματα από τις δικές της δημοσιευμένες στήλες. (Η Post έχει μια συνεργασία περιεχομένου με το OpenAI).

Όταν σας συμβαίνουν αυτές οι παραδοξότητες, βοηθάει να γνωρίζετε τον λόγο: Πρόκειται για «ηλίθια» σφάλματα του υπολογιστή.

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να προγραμματίσουν τα συστήματά τους ώστε να απαντούν: «Αυτό το chatbot δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες», όταν κάνετε ερωτήσεις σχετικά με δοκίμια, βιβλία ή άρθρα ειδήσεων.

Ένας εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε ότι η εταιρεία «εργάζεται συνεχώς για τη βελτίωση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των μοντέλων μας» και αναφέρθηκε σε μια διαδικτυακή αποκάλυψη σχετικά με τα λάθη του ChatGPT.

5. Μην αντιγράφετε και μην επικολλάτε απλώς κείμενο AI

Αν χρησιμοποιείτε ένα chatbot για να σας βοηθήσει να γράψετε ένα μήνυμα σε μια εφαρμογή γνωριμιών, μια γαμήλια πρόταση ή μια συνοδευτική επιστολή για μια θέση εργασίας, οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν πότε τα λόγια σας προέρχονται αυτολεξεί από την AI. (Ή μπορούν να επικολλήσουν το κείμενό σας σε έναν ανιχνευτή ΤΝ, αν και αυτές οι τεχνολογίες είναι ελαττωματικές).

Ο Roman Khaves, διευθύνων σύμβουλος της AI dating assistant Rizz, πρότεινε να αντιμετωπίζετε το κείμενο του chatbot ως ένα κοινότυπο πρώτο προσχέδιο. Ξαναγράψτε το κείμενο για να το κάνετε να φαίνεται δικό σας, συμπεριλαμβάνοντας συγκεκριμένες λεπτομέρειες ή προσωπικές αναφορές.

6. Προσέξτε τι μοιράζεστε, δεύτερο μέρος

Τα περισσότερα chatbots θα χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον κάποιες πληροφορίες από τις συνομιλίες σας για να «εκπαιδεύσουν» την τεχνητή νοημοσύνη τους, ή μπορεί να αποθηκεύσουν τις πληροφορίες σας με τρόπους που δεν περιμένετε.

Η Niloofar Mireshghallah, ειδικός σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, εξεπλάγη από το γεγονός ότι όταν πατάτε την επιλογή thumbs-up ή thumbs-down για να βαθμολογήσετε μια απάντηση chatbot για το Anthropic's Claude, ξεκινά μια διαδικασία με την οποία συναινείτε στο να αποθηκεύσει η εταιρεία ολόκληρη τη συνομιλία σας για έως και 10 χρόνια.

Η Anthropic δήλωσε ότι είναι διαφανής σχετικά με αυτή τη διαδικασία στο πλαίσιο της ανατροφοδότησης.

Πριν εμπιστευτείτε τα chatbots, φανταστείτε πώς θα νιώθατε αν οι πληροφορίες που πληκτρολογείτε διέρρεαν δημοσίως. Η Mireshghallah δήλωσε ότι την εκνευρίζει η προοπτική να εξετάζουν τις συνομιλίες άνθρωποι που εργάζονται για εταιρείες chatbot, κάτι που, όπως είπε, συμβαίνει μερικές φορές.

Στο ελάχιστο, η Mireshghallah συμβούλευσε να μην εισάγετε στα chatbots τα προσωπικά σας στοιχεία ή τις ευαίσθητες πληροφορίες σας, όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης ή διαβατηρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.