Κυβερνοεπίθεση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια: Χρησιμοποιήθηκε λυτρισμικό

Η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας της ΕΕ (ENISA) επιβεβαίωσε ότι τα συνεχιζόμενα προβλήματα στα συστήματα αυτόματου check-in των ευρωπαϊκών αεροδρομίων οφείλονται σε επίθεση με λυτρισμικό (ransomware), η οποία ξεκίνησε από την Παρασκευή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ENISA, «αρχές επιβολής του νόμου εργάζονται για τη διερεύνηση» της επίθεσης, η οποία χαρακτηρίζεται από το κλείδωμα δεδομένων μέχρι το θύμα να καταβάλει λύτρα για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Η υπηρεσία δεν ανέφερε την προέλευση της επίθεσης, ωστόσο υπογράμμισε πως οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα.

Σημειώνεται ότι επικράτησε σύγχυση νωρίτερα σχετικά με τον τύπο της κυβερνοεπίθεσης, ωστόσο με νεότερη ανακοίνωσή της η ENISA επιβεβαίωσε πως πρόκειται για λυτρισμικό, το οποίο ευθύνεται για τα προβλήματα που παρατηρούνται από την Παρασκευή.

Χάκερς κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας τα αυτόματα συστήματα check-in που παρέχονται από την Collins Aerospace, εταιρεία που διαχειρίζεται συστήματα καταγραφής και ελέγχου επιβατών σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Το αποτέλεσμα ήταν να διαταραχθεί η λειτουργία μεγάλων αεροδρομίων, όπως του Χίθροου στη Βρετανία — το πολυσύχναστοτερο της Ευρώπης — αλλά και των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Πολλά από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσλειτουργίες. Ειδικότερα, το αεροδρόμιο του Βερολίνου λειτουργεί μετ’ εμποδίων, ενώ σήμερα αναμένεται να υποδεχτεί περισσότερους από 92.000 ταξιδιώτες — αριθμός σημαντικά αυξημένος λόγω του μαραθωνίου που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη ημέρα στη γερμανική πρωτεύουσα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.