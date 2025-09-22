Η ρυθμιστική αρχή του διαδικτύου της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη μιας δίμηνης εκστρατείας καταστολής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του περιεχομένου τους, κατηγορώντας τα social media για «κακόβουλη υποκίνηση συγκρούσεων» και προώθηση «αρνητικής άποψης για τη ζωή».

Το Πεκίνο απαιτεί από τις επιχειρήσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης να επιδεικνύουν μετριοπάθεια και να ελέγχουν αυστηρά το περιεχόμενο, ώστε να αποφεύγουν οτιδήποτε θεωρείται υπερβολικά ανατρεπτικό, χυδαίο, πορνογραφικό ή γενικά επιβλαβές.

Μέτρα κατά των fake news και της «κακόβουλης ερμηνείας» των γεγονότων

Σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύθηκε σήμερα, η Διοίκηση Κυβερνοχώρου της Κίνας (CAC) απαριθμεί τα προβλήματα που, όπως ανέφερε, θέτουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως η διάδοση «φημών» σχετικά με «την οικονομία, τα οικονομικά, την κοινωνική προστασία και τις δημόσιες πολιτικές» ή ακόμα και «η κακόβουλη ερμηνεία κοινωνικών γεγονότων, η υπερβολή συγκεκριμένων ατυχών καταστάσεων και η εκμετάλλευσή τους για την προώθηση μιας αρνητικής άποψης για τη ζωή, μιας απογοήτευσης».

Μερικοί νέοι Κινέζοι ισχυρίζονται ότι ασπάζονται την κουλτούρα του «μείνε ξαπλωμένος» ή του «αφεθείτε να σαπίσετε», εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως στο διαδίκτυο για να περιγράψουν τρόπους ζωής που απορρίπτουν την κουλτούρα της σκληρής εργασίας και δίνουν προτεραιότητα στην ηρεμία.

Αυτή η εκστρατεία καταστολής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στοχεύει στην «ενίσχυση ενός πιο πολιτισμένου και ορθολογικού διαδικτυακού περιβάλλοντος» «ρυθμίζοντας την κακόβουλη υποκίνηση σε συγκρούσεις και την προώθηση ρητορικής μίσους», ανέφερε η δήλωση.

Το σχέδιο αυτό αναμένεται να διαρκέσει δύο μήνες, αν και δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία έναρξης.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την ανακοίνωση κυρώσεων μέσα στον Σεπτέμβριο εναντίον τριών ψηφιακών πλατφορμών που, όπως ανέφερε, είχαν παραμελήσει τις υποχρεώσεις διαχείρισης περιεχομένου τους.

Το Σάββατο, η CAC ανακοίνωσε ότι θα λάβει «πειθαρχικά και τιμωρητικά μέτρα» εναντίον της πλατφόρμας μικρομπλόγκινγκ Weibo και της πλατφόρμας ροής σύντομων βίντεο Kuaishou, κατηγορώντας τες ότι προωθούν ειδήσεις διασημοτήτων και «ανεπιθύμητο» περιεχόμενο.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, η ρυθμιστική αρχή έλαβε παρόμοια μέτρα εναντίον της Xiaohongshu, μιας πλατφόρμας τύπου Instagram.

Η φύση των κυρώσεων εναντίον αυτών των τριών πλατφορμών δεν προσδιορίστηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

