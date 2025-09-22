Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας εξέδωσε ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας ως «βρίθει ανακριβειών και λαθών» το πρόσφατο δελτίο τύπου του Μουσείου Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), που εκδόθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την Εφορεία, το δελτίο επιχειρεί να διευκρινίσει τα πράγματα σχετικά με τον “Άνθρωπο των Πετραλώνων”, ωστόσο περιλαμβάνει ανακριβείς πληροφορίες. Η Εφορεία, ως ειδική περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και υπεύθυνη για τη διαχείριση του σπηλαίου Πετραλώνων, επισημαίνει πως η πρόσφατη μελέτη των Falguères και συνεργατών (2025) στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Human Evolution (τεύχος 206), βασίστηκε σε χρονολόγηση με την απόλυτη μέθοδο Ουρανίου-Θορίου σε 13 δείγματα από το σπήλαιο, καθώς και σε ένα δείγμα σταλαγμιτικού υλικού που σχετίζεται με το κρανίο του Ανθρώπου των Πετραλώνων, το εμβληματικό εύρημα του χώρου.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Επιτροπής του Μουσείου Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας-Παλαιοανθρωπολογίας (Γε-Πα-Παλ) του ΑΠΘ, εκφράζεται αμφισβήτηση για την προέλευση του δείγματος, ενώ υποστηρίζεται πως η ηλικία του αρχανθρώπου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 350.000 χρόνια. Ο προϊστάμενος της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας, Ανδρέας Ντάρλας, σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, διευκρινίζει πως η χρονολόγηση πραγματοποιήθηκε με τις πιο σύγχρονες και αξιόπιστες μεθόδους.

Όπως ανέφερε, «Η χρονολόγηση έγινε με τις πλέον σύγχρονες και αξιόπιστες μεθόδους. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που σηματοδοτεί την αρχή ώστε να μπουν τα πράγματα των Πετραλώνων στη θέση τους». Η μελέτη, σύμφωνα με τον κ. Ντάρλα, βασίστηκε σε αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά από επίσημη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, με τον ίδιο υπεύθυνο για τη διαδικασία και τη δειγματοληψία να αναλαμβάνει ο Ch. Falgueres του Institut de Paléontologie Humaine στο Παρίσι. Στα δείγματα περιλαμβάνεται και υπόλειμμα παλαιότερου δείγματος, που είχε σταλεί στο ινστιτούτο από τη δεκαετία του 1980 από τον τότε καθηγητή του ΑΠΘ Ι. Μελέντη. Παλιότερα, οι τεχνικές απαιτούσαν μεγαλύτερες ποσότητες υλικού, γεγονός που εμπόδισε την πραγματοποίηση της χρονολόγησης. Με τις νεότερες μεθόδους, το υπόλειμμα αποδείχθηκε επαρκές για την εξαγωγή σαφούς αποτελέσματος. Η ηλικία του Ανθρώπου των Πετραλώνων προσδιορίστηκε σε 286.000 χρόνια πριν, με απόκλιση συν/πλην 9.000 χρόνια, σημειώνει ο κ. Ντάρλας, επισημαίνοντας πως ίσως το εύρημα να είναι ακόμα αρχαιότερο, δεδομένου ότι το δείγμα προήλθε από σταλαγμίτη που είχε σχηματιστεί πάνω στο κρανίο. Η Εφορεία καταγγέλλει επίσης παράλειψη ή απόκρυψη στοιχείων από την πλευρά της Επιτροπής του ΑΠΘ, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα δεδομένα για την προέλευση του δείγματος περιγράφονται διεξοδικά στο Journal of Human Evolution. Η μη αναφορά τους στο δελτίο Τύπου του ΑΠΘ, σύμφωνα με την Εφορεία, προκαλεί ερωτήματα. Τέλος, επανέρχεται το ιδιοκτησιακό ζήτημα των ευρημάτων του σπηλαίου Πετραλώνων. Η Εφορεία τονίζει ότι, βάσει του αρχαιολογικού νόμου 4858/2021 και σχετικών εγγράφων με υπογραφές καθηγητών του ΑΠΘ, τα ευρήματα ανήκουν στο Ελληνικό Κράτος (Υπουργείο Πολιτισμού) και θα πρέπει να επιστραφούν.

