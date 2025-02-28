Προβλήματα στη λειτουργία Messenger του Facebook καταγράφονται αυτή τη στιγμή σε πολλές χώρες, που αφορούν την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων, τόσο στην desktop έκδοση όσο και στην έκδοση για κινητά.

Σύμφωνα με το Downdetector τα προβλήματα ξεκίνησαν γύρω στις 17.25 ώρα Ελλάδος.

Τα προβλήματα εντοπίζονται σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία, Νότια Αμερική, Ασία, αλλά και σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Σημειώνεται πως περίπου8 1 δισ. άνθρωποι χρησιμοποιούν την εφαρμογή Messenger του Facebook.

Πηγή: skai.gr

