Microsoft: Στο... κυνήγι των χάκερ που «εισέβαλαν» στο AI της

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι εντόπισε χάκερ με έδρα τις ΗΠΑ και το εξωτερικό, οι οποίοι παρέκαμψαν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα σε εργαλεία παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης - συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών Azure OpenAI της εταιρείας - για να δημιουργήσουν επιβλαβές περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων μη συναινετικών εικόνων διασημοτήτων και άλλου σεξουαλικού περιεχομένου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι χάκερ αφαίρεσαν τις συνδέσεις πελατών από δημόσιες πηγές και τις χρησιμοποίησαν για να αποκτήσουν πρόσβαση σε παραγωγικές υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του Azure OpenAI, του προϊόντος cloud της Microsoft που επιτρέπει στους πελάτες να χρησιμοποιούν τα μοντέλα του OpenAI. Στη συνέχεια, οι χάκερ άλλαξαν τις δυνατότητες των προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης και πούλησαν πρόσβαση σε άλλες κακόβουλες ομάδες, παρέχοντάς τους οδηγίες για το πώς να δημιουργήσουν επιβλαβές περιεχόμενο.

Οι χάκερ που εντόπισε η Microsoft, εκτός των ΗΠΑ, έχουν έδρα στο Ιράν, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Χονγκ Κονγκ και το Βιετνάμ. Φέρεται ότι αποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, το οποίο η Microsoft αποκαλεί Storm-2139. Δύο άλλα μέλη βρίσκονται στη Φλόριντα και το Ιλινόις, αλλά η Microsoft είπε ότι δεν τα κατονομάζει για να αποφύγει τον εκτροχιασμό των ποινικών ερευνών. Ο κατασκευαστής λογισμικού είπε ότι προετοιμάζει ποινικές παραπομπές σε αμερικανικές και ξένες αρχές επιβολής του νόμου.

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης, αναγνωρίζοντας τις σοβαρές και μόνιμες επιπτώσεις των καταχρηστικών εικόνων για τα θύματα», δήλωσε την Πέμπτη ο Στίβεν Μασάντα, βοηθός γενικός σύμβουλος της Μονάδας Ψηφιακών Εγκλημάτων της Microsoft, σε ανάρτησή του.

«Η Microsoft παραμένει δεσμευμένη στην προστασία των χρηστών, ενσωματώνοντας ισχυρά μέτρα ασφάλειας AI στις πλατφόρμες μας και προστατεύοντας τις υπηρεσίες μας από παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο», τόνισε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.