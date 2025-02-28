Τίτλοι τέλους για το Skype - Η Microsoft το βγάζει από την... πρίζα

Η Microsoft αποσυνδέει το Skype μια και καλή. Οπως ανακοίνωσε ο τεχνολογικός όμιλος, η 21 ετών εφαρμογή μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούσαν να πραγματοποιήσουν, μεταξύ άλλων, κλήσεις ήχου και βίντεο, να ανταλλάσουν μηνύματα συνομιλίας κτλ θα κατεβάσει ρολά στα τέλη Μαΐου.

Την ίδια στιγμή, η Microsoft προτρέπει τους χρήστες του Skype να μετακινηθούν στη δωρεάν εφαρμογή της Teams.

Το Skype βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τη δεκαετία του 2000, καθώς σε μια περίοδο όπου οι τηλεφωνικές κλήσεις -και δη οι διεθνείς- ήταν πολύ ακριβές, έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συνομιλούν, παρακάμπτοντας επί της ουσίας τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες.

Μερικοί άνθρωποι έχουν ξεχάσει ότι είναι ακόμα διαθέσιμο, δεδομένων των πολλών άλλων επιλογών για συνομιλίες και κλήσεις. Η εποχή των κινητών όμως και οι εφαρμογές για δωρεάν επικοινωνία μέσω διάφορων εφαρμογών "μπλόκαρε" την πορεία του Skype, το οποίο δεν κατάφερε να ανακτήσει τη χαμένη του αίγλη ούτε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, περίοδο κατά την οποία έκανε διαθέσιμη στους χρήστες του τη δυνατότητα δωρεάν διαδικτυακών συσκέψεων.

Μάλιστα στις μέρες μας, δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν ξεχάσει παντελώς την ύπαρξή του, δεδομένων των πολλών διαθέσιμων εναλλακτικών που έχουν στα χέρια τους.

"Μάθαμε πολλά από το Skype όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία τα συμπεριλάβαμε στο Teams το οποίο εξελίσσουμε τα τελευταία 7-8 χρόνια" δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ο Jeff Teper, πρόεδρος εφαρμογών και πλατφορμών της Microsoft 365. "Νιώσαμε όμως ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την αγορά και για τους πελάτες μας καθώς μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερη καινοτομία πιο γρήγορα και πιο απλά, εστιάζοντας μόνο στο Teams."

Τις επόμενες ημέρες, η Microsoft θα επιτρέψει στους χρήστες του Skype να συνδεθούν με το Teams χρησιμοποιώντας τους ίδιους κωδικούς, ενώ αυτομάτως θα μεταφερθούν όλες οι επαφές τους καθώς και οι συνομιλίες τους.

"Είναι προφανώς μια μεγάλη στιγμή για εμάς και είμαστε ευγνώμονες σε πολλά επίπεδα" δήλωσε ο Teper. «Το Skype υπήρξε πρωτοπόρο στις κλήσεις ήχου και βίντεο στο διαδίκτυο».

Πηγή: skai.gr

