Ένας πρώην σύμβουλος διαστημικής πολιτικής κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη NASA να αναθεωρήσει τα σχέδιά της για την αποστολή ανθρώπων πίσω στη Σελήνη.

Ο Σκοτ ​​Πέις, πρώην εκτελεστικός γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διαστήματος κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, είπε ότι είναι καιρός η NASA να αρχίσει να εξετάζει εναλλακτικούς εμπορικούς πυραύλους αντί του συστήματος διαστημικής εκτόξευσης που κατασκευάστηκε από την Boeing.

«Ένα πρωταρχικό μέλημα είναι το σύστημα εκτόξευσης στο διάστημα, το οποίο είναι ακριβό και δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί», είπε ο Πέις κατά τη διάρκεια μιας υποεπιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ που ακολούθησε τα σχέδια της NASA για το φεγγάρι.

Ο πρόεδρος Τραμπ και ο στενός του σύμβουλος, διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Iλον Μασκ, έχουν κάνει επανειλημμένα σχόλια σχετικά με την αποστολή ανθρώπων στον Άρη, εντείνοντας τις εικασίες ότι η διοίκηση μπορεί να επεξεργαστεί εκ νέου το πρόγραμμα Artemis της NASA, το οποίο στοχεύει να στείλει ανθρώπους πίσω στη Σελήνη.

Ερωτήματα έχουν επίσης τεθεί για το μέλλον του πυραύλου SLS της NASA, ο οποίος είναι ο κύριος πύραυλος που χρησιμοποιήθηκε για να στείλει ανθρώπους στην περιοχή της Σελήνης για το Artemis. Το πρόγραμμα για τον SLS έχει δεχθεί σημαντικές επικρίσεις για την καθυστερημένη ανάπτυξή του και το υψηλό κόστος του, καθώς αναμένεται να φτάσει σχεδόν τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2025. Μέχρι στιγμής, ο SLS έχει πετάξει μόνο μία φορά χωρίς επιβάτες και αναμένεται να πετάει μόνο μία φορά κάθε ένα ή δύο χρόνια.

Ο Pace ζήτησε να γίνουν αλλαγές στο τρέχον σχέδιο Artemis για να γίνει πιο συνεπές και βιώσιμο.

«Ένα αναθεωρημένο σχέδιο εκστρατείας Artemis θα πρέπει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τον νέο διαχειριστή», είπε ο Pace. «Μπορεί να υπάρξουν κάποιες επώδυνες προσαρμογές με τη βιομηχανία και τους διεθνείς εταίρους μας, αλλά είναι καλύτερο να το κάνουμε τώρα παρά να συνεχίσουμε σε μια μη βιώσιμη και μη οικονομικά προσιτή πορεία».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.